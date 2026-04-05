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Domingo, 5 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
MANJAR

El delicioso corte de carne que bajó su precio y es uno de los preferidos para tirar a la parrilla

Con un sabor intenso y una textura que se destaca en cada cocción, se volvió una opción tentadora para disfrutar de un buen asado si no se tiene mucho presupuesto.

CLederer

 La tapa de asado se ganó un lugar entre los cortes de carne preferidos, no solo por su sabor intenso y su textura que responde muy bien a la parrilla, sino porque bajó de precio y se consigue barato. 

Al aprovechar el 20% de descuento de Cuenta DNI, se puede conseguir aún más barato por solo $9.600, una oportunidad interesante para disfrutar calidad a un costo más accesible. 

El corte de carne "top" que bajó de precio y se suma perfecto a tus comidas

El corte de carne "top" que bajó de precio y se suma perfecto a tus comidas

El corte de carne "top" que bajó de precio y se suma perfecto a tus comidas

La tapa de asado es un corte que se obtiene de la parte superior de las costillas del animal, ubicada sobre el asado tradicional. Se caracteriza por tener una capa justa de grasa que le aporta mucho sabor durante la cocción, logrando una textura jugosa por dentro y crocante por fuera cuando se hace a la parrilla. 

Además, es un corte muy versátil que se adapta a distintas preparaciones: puede hacerse a la parrilla, al horno o incluso a la cacerola si se busca una cocción más lenta.  Su buen rendimiento permite servir varias porciones sin perder calidad, y combina muy bien con marinadas, especias o salsas simples. 

Su precio hoy ronda los $11.999, pero si se utiliza el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios de barrio y supermercados, se puede obtener por $9.600, con una rebaja de $2.400 que ayuda a cuidar el bolsillo. 

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