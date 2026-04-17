Arañita: el corte tierno y barato que reemplaza al vacío en la parrilla

Las carnicerías de barrio registran un aumento en la demanda de la arañita, un corte vacuno que se consolida como el reemplazo ideal del tradicional vacío. Este bocado destaca por ser más tierno que la entraña y ofrecer un valor mucho más accesible para los consumidores.

La pieza se comercializa actualmente con precios que parten desde los 12.890 por kilogramo en los locales de cercanía. En los proveedores de mayor calidad o en carnicerías premium, el valor puede alcanzar un tope de hasta 23.500 durante el mes de abril.

Debido a su tamaño reducido y a la alta demanda, los especialistas del sector recomiendan encargarlo con anticipación al vendedor de confianza. Esta planificación evita frustraciones, ya que la falta de stock suele ser frecuente en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados.

Qué es la arañita y por qué es tan tierna

Este músculo pequeño se ubica exactamente en la pelvis de la vaca, oculto dentro de la cavidad del cuarto trasero y el hueso ilíaco. Su extrema terneza responde a que es un sector del animal que prácticamente no realiza esfuerzos físicos durante su vida.

La anatomía vacuna determina que solo se obtiene una única pieza de este corte por cada media res procesada en el frigorífico. Debido a esta escasez natural, muchos comerciantes lo bautizaron como el "churrasquito del carnicero" y suelen reservarlo para consumo propio.

Su perfil gustativo compite de forma directa con el de la entraña, aunque ofrece una textura mucho más dócil en el paladar. Además, a diferencia de otras opciones populares, carece de la clásica membrana elástica externa que suele dificultar la masticación.

Al no presentar desperdicios, huesos ni cueros duros, el producto garantiza un rendimiento excelente para el presupuesto de los hogares. Quienes lo prueban por primera vez suelen adoptarlo definitivamente por su inmejorable relación entre costo económico y satisfacción final.

Un corte vacuno que se consolida como el reemplazo ideal del tradicional vacío.

Descuentos en carnicerías con Cuenta DNI

Para abaratar aún más la comida del fin de semana, los usuarios del Banco Provincia cuentan con un 20% de ahorro en sus compras. Este beneficio aplica exclusivamente en los comercios adheridos de todo el territorio operando de lunes a viernes.

La promoción establece un tope de reintegro unificado de $5.000 por semana y por persona para todas las ventas minoristas. El sistema permite abonar cómodamente mediante código QR, link de pago directo o utilizando la clave DNI desde la aplicación móvil.

Los fondos ahorrados se acreditan directamente en la cuenta del cliente dentro de los diez días hábiles posteriores a la operación comercial. Es fundamental recordar que la ventaja de Cuenta DNI queda invalidada si se abona con tarjetas de crédito físicas o transferencias bancarias directas.