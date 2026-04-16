Un verdadero manjar: el corte de carne tierno y jugoso para hacer el asado del domingo por solo $6600 el kilo

Si buscás una buena opción de carne para tirar a la parrilla pero sin gastar mucho dinero en tus compras diarias, el cuadril de cerdo es una gran variante ya que combinan sabor, buen rendimiento y precio accesible, ideal para resolver el asado del domingo.

Con una textura que se adapta muy bien a la parrilla y un resultado jugoso, se vuelve una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan disfrutar de algo rico. Además, aprovechando el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI en comercios de barrio, este corte puede conseguirse por alrededor de $6.600 el kilo.

Cuadril de cerdo: el corte estrella que te salva el asado y las recetas

Cuadril de cerdo: El corte estrella que te salva el asado y las recetas

Este es un corte que proviene de la parte trasera del animal, cerca de la cadera, una zona que se caracteriza por tener buen desarrollo muscular. Esto le da una carne firme, pero a la vez tierna si se cocina correctamente, con un equilibrio interesante entre magro y jugosidad que lo hace muy buscado para distintas preparaciones.

En cuanto a sus características, es una pieza bastante rendidora, con poca grasa externa y una textura que permite que se mantenga jugosa sin volverse pesada.

Además, absorbe muy bien los condimentos y marinados, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan sabor sin necesidad de demasiada elaboración. Bien cocido, logra un resultado tierno y sabroso, perfecto para compartir.

Otra de sus ventajas es la versatilidad. Se puede hacer a la parrilla, al horno, a la plancha o incluso en preparaciones más elaboradas como arrollados o cortes en cubos para salteados.

También es una alternativa interesante dentro del consumo de carne de cerdo por ser más magro que otros cortes, lo que lo vuelve una opción equilibrada para incorporar en distintas comidas del día a día.

El precio del mismo ronda en supermercados y algunos negocios los $8300 pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios barriales se puede obtener con una rebaja de $1600 que lo deja aproximadamente en $6600, una verdadera alternativa para disminuir los costos y ahorrar en tus compras semanales.