El corte de carne que bajó de precio, es muy tierno y se puede hacer a la parrilla por $6500

El asado de cerdo se ganó su lugar en la parrilla como una alternativa cada vez más elegida para el fin de semana, gracias a su precio y consistencia. Es una opción de carne que permite variar el menú sin alejarse de lo clásico, ideal para compartir y disfrutar de algo rico de forma sencilla.

Además, aprovechando el descuento del 20% con Cuenta DNI, este corte puede conseguirse por alrededor de $6.500 el kilo, lo que lo vuelve una opción accesible y tentadora para armar un buen asado sin poner en riesgo el bolsillo.

Asado de cerdo: el corte perfecto para tirar a la parrilla o hacer múltiples recetas





Asado de cerdo: El corte de carne perfecto para tirar a la parrilla y hacer múltiples recetas

Esta pieza proviene de la zona de las costillas del animal, una parte que combina carne con hueso y una buena proporción de grasa. Esto le da un sabor intenso y una textura jugosa cuando se cocina bien, además de ese dorado característico que se logra en la parrilla. Es un corte rendidor, ideal para compartir, que se adapta muy bien a cocciones largas y a fuego moderado.

Una de sus mayores ventajas es la versatilidad. Se puede hacer a la parrilla, al horno o incluso a la plancha, y admite distintos condimentos o marinadas que realzan su sabor. Desde una preparación simple con sal hasta versiones con adobos, limón, mostaza o especias, siempre logra un resultado sabroso. Además, combina muy bien con guarniciones clásicas como ensaladas, papas o verduras asadas.

A la hora de prepararlo, lo importante es cocinarlo a fuego medio o bajo, dándole tiempo para que se haga de manera pareja y quede bien tierno por dentro y crocante por fuera.

También es una opción interesante desde lo nutricional, ya que aporta proteínas y, si se eligen cortes equilibrados, puede formar parte de una alimentación variada. Es una alternativa que suma sabor y variedad a la clásica parrilla del fin de semana.

Su precio en supermercados y carnicerías ronda los $8200, pero si se utiliza el descuento del 20% que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes en los comercios de barrio, se puede obtener con una rebaja de $1600, que lo deja en aproximadamente $6500 y lo vuelve una alternativa tentadora para sumar a tus comidas.