El corte de carne perfecto para la parrilla que se consigue a $6.300 el kilo

Con el precio de la carne vacuna en alza, muchos consumidores optan por algunos cortes menos tradicionales para incorporar al menú diario. Entre ellos, hay uno en particular que viene ganando protagonismo en parrillas y hornos.

Se trata de una opción de cerdo que combina un perfil magro con una textura tierna, ideal para quienes buscan preparar platos abundantes sin complicaciones y sin gastar de más.

Además de su sabor, este corte tiene la ventaja de que puede ser adquirido con un descuento de hasta el 30% mediante la billetera virtual Cuenta DNI, lo que lo convierte en una de las opciones más convenientes del momento.

¿Cuál es el corte de carne de cerdo que se consigue barato?

El corte en cuestión es la tapa de nalga de cerdo, una pieza proveniente de la pierna trasera del animal, con un peso aproximado de 1,5 kilos. Se caracteriza por ser magra, con poca grasa visible, pero al mismo tiempo mantiene una buena jugosidad si se cocina correctamente.

Su sabor suave la convierte en una opción muy versátil, ya que puede adaptarse a distintas recetas y combinarse con una amplia variedad de condimentos. A diferencia de otros cortes más costosos, como el lomo o el solomillo, la tapa de nalga resulta más accesible, lo que la vuelve ideal para comidas familiares o preparaciones en cantidad.

La tapa de nalga de cerdo es una opción económica y versátil que es ideal para incorporar en la cocina diaria.

Ideas y tips de preparación para la tapa de nalga de cerdo

Este corte permite múltiples formas de cocción y se adapta tanto al horno como a la parrilla o incluso a preparaciones más elaboradas:

Al horno con papel aluminio: envolver la carne junto con verduras como cebolla, zanahoria o apio permite conservar la humedad y potenciar el sabor. También se puede sumar manzana o queso para un toque diferente.

envolver la carne junto con verduras como cebolla, zanahoria o apio permite conservar la humedad y potenciar el sabor. También se puede sumar manzana o queso para un toque diferente. Macerada previamente: dejarla reposar con especias como orégano, tomillo, pimentón o ají molido, junto con vinagre o vino, ayuda a intensificar el sabor y mejorar la textura.

dejarla reposar con especias como orégano, tomillo, pimentón o ají molido, junto con vinagre o vino, ayuda a intensificar el sabor y mejorar la textura. Cocciones lentas: al ser magra, se recomienda cocinarla a fuego bajo o en horno moderado para evitar que se seque.

al ser magra, se recomienda cocinarla a fuego bajo o en horno moderado para evitar que se seque. A la parrilla o plancha: puede prepararse en bifes finos, acompañados de chimichurri o salsas criollas.

puede prepararse en bifes finos, acompañados de chimichurri o salsas criollas. Guisos y estofados: absorbe muy bien los sabores de las salsas, manteniendo una textura tierna.





¿Cómo conseguir tapa de nalga de cerdo con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de este corte ronda los $9100 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existe la posibilidad de adquirirlo a un valor considerablemente menor.

Gracias a un beneficio vigente de Cuenta DNI, se aplica un descuento del 30%, sin tope de reintegro, en compras realizadas en supermercados Coto. La promoción está disponible todos los jueves de abril y es válida únicamente para pagos realizados con tecnología NFC utilizando una tarjeta Visa Débito asociada a la aplicación (función disponible en dispositivos Android).

Con este descuento, el precio final del kilo puede bajar a cerca de $6.300, lo que representa una alternativa económica frente a otros cortes.

Desde la billetera digital aclararon que esta promoción no incluye carnes de novillo, novillito, ternera, menudencias ni productos elaborados. No obstante, al tratarse de un corte de cerdo, la tapa de nalga sí está alcanzada por el beneficio.

Otro dato relevante es que la promoción no tiene tope de reintegro y el descuento se aplica en el momento del pago. En cambio, no es válido para operaciones realizadas mediante códigos QR de otras plataformas.



