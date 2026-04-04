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Domingo, 5 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
IRRESISTIBLE

Un lujo en casa: el corte de carne "premium" que impacta con su delicado sabor

Jugosidad, textura tierna y una cocción que realza cada matiz lo convierten en una opción perfecta para quienes buscan elevar la calidad de sus comidas sin salir del hogar.

MBurczynsky

Disfrutar de una comida especial ya no implica salir a un restaurante. De hecho, cada vez más personas apuestan por llevar calidad gastronómica a su propia cocina, eligiendo productos que marcan la diferencia desde el primer bocado.

Dentro de las opciones más elegidas, hay alternativas que combinan sabor, versatilidad y una experiencia distinta. Ideales para compartir, sorprender o simplemente darse un gusto.

&nbsp;El placer de cocinar en casa se transforma en una experiencia gourmet con elecciones que elevan cada comida.&nbsp;
 El placer de cocinar en casa se transforma en una experiencia gourmet con elecciones que elevan cada comida. 

Un corte de carne que gana protagonismo: sabor, textura y diferencias clave

Las ribs de cerdo son un corte que proviene de la parte costal del animal, caracterizado por incluir hueso y una buena proporción de carne

Se destacan por su gran jugosidad y sabor intenso. La grasa intramuscular permite que, al cocinarse, la carne quede tierna y se despegue fácilmente, logrando una textura muy valorada en la gastronomía.

 Su nombre suele asociarse a preparaciones de estilo americano, especialmente cocidas a fuego lento, donde la carne se vuelve extremadamente blanda como manteca y sabrosa. 

A diferencia de las costillitas de cerdo, que suelen ser más pequeñas y magras, este corte tiene mayor volumen, más carne entre los huesos y una estructura ideal para cocciones largas como horno, parrilla o ahumado.

&nbsp;Textura tierna, sabor intenso y una cocción que se despega del hueso.&nbsp;
 Textura tierna, sabor intenso y una cocción que se despega del hueso. 

Ribs a precio "bomba"

Cuenta DNI es una billetera digital que permite pagar desde el celular y acceder a beneficios exclusivos en distintos rubros. Entre ellos, se destaca el 20% de descuento en carnicerías adheridas.

Si las ribs de cerdo tienen un valor de $11.000, con el reintegro, el precio final queda en $8.800, lo que representa un ahorro significativo al momento de comprar.

Cabe destacar que, para que el beneficio aplique, es necesario abonar mediante la aplicación, escaneando el código QR o pagando desde la aplicación en los comercios participantes.

&nbsp;Con descuentos exclusivos, es posible disfrutar calidad premium a un mejor precio.&nbsp;
 Con descuentos exclusivos, es posible disfrutar calidad premium a un mejor precio. 

Tips de cocción

Para lograr un resultado perfecto, se recomienda una cocción lenta a baja temperatura. Este método permite que la grasa se funda de manera gradual, aportando jugosidad y logrando que la carne quede tierna y se despegue fácilmente del hueso.

Un buen tip es marinar previamente con sal, especias y algún ingrediente ácido como limón o vinagre durante varias horas. Esto no solo potencia el sabor, sino que también ayuda a ablandar la carne y mejorar la textura final.

&nbsp;La clave está en la paciencia: una cocción lenta y una buena marinada hacen toda la diferencia.&nbsp;
 La clave está en la paciencia: una cocción lenta y una buena marinada hacen toda la diferencia. 

Recetas en las que se puede usar el corte premium

  • Ribs al horno con salsa barbacoa.
  • Ribs a la parrilla con cocción lenta.
  • Ribs estilo ahumado (smoked).
  • Ribs braseadas al vino o cerveza.
  • Ribs glaseadas con miel y mostaza.
  • Ribs con salsa agridulce.
  • Ribs con papas al horno y hierbas.
  • Ribs con vegetales asados.
  • Ribs desmenuzadas para tacos o sándwiches.
  • Ribs con reducción de vino tinto y especias.
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