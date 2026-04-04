Un lujo en casa: el corte de carne "premium" que impacta con su delicado sabor

Disfrutar de una comida especial ya no implica salir a un restaurante. De hecho, cada vez más personas apuestan por llevar calidad gastronómica a su propia cocina, eligiendo productos que marcan la diferencia desde el primer bocado.

Dentro de las opciones más elegidas, hay alternativas que combinan sabor, versatilidad y una experiencia distinta. Ideales para compartir, sorprender o simplemente darse un gusto.

El placer de cocinar en casa se transforma en una experiencia gourmet con elecciones que elevan cada comida.

Un corte de carne que gana protagonismo: sabor, textura y diferencias clave





Las ribs de cerdo son un corte que proviene de la parte costal del animal, caracterizado por incluir hueso y una buena proporción de carne.

Se destacan por su gran jugosidad y sabor intenso. La grasa intramuscular permite que, al cocinarse, la carne quede tierna y se despegue fácilmente, logrando una textura muy valorada en la gastronomía.

Su nombre suele asociarse a preparaciones de estilo americano, especialmente cocidas a fuego lento, donde la carne se vuelve extremadamente blanda como manteca y sabrosa.

A diferencia de las costillitas de cerdo, que suelen ser más pequeñas y magras, este corte tiene mayor volumen, más carne entre los huesos y una estructura ideal para cocciones largas como horno, parrilla o ahumado.

Textura tierna, sabor intenso y una cocción que se despega del hueso.

Ribs a precio "bomba"





Cuenta DNI es una billetera digital que permite pagar desde el celular y acceder a beneficios exclusivos en distintos rubros. Entre ellos, se destaca el 20% de descuento en carnicerías adheridas.

Si las ribs de cerdo tienen un valor de $11.000, con el reintegro, el precio final queda en $8.800, lo que representa un ahorro significativo al momento de comprar.

Cabe destacar que, para que el beneficio aplique, es necesario abonar mediante la aplicación, escaneando el código QR o pagando desde la aplicación en los comercios participantes.

Con descuentos exclusivos, es posible disfrutar calidad premium a un mejor precio.

Tips de cocción





Para lograr un resultado perfecto, se recomienda una cocción lenta a baja temperatura. Este método permite que la grasa se funda de manera gradual, aportando jugosidad y logrando que la carne quede tierna y se despegue fácilmente del hueso.

Un buen tip es marinar previamente con sal, especias y algún ingrediente ácido como limón o vinagre durante varias horas. Esto no solo potencia el sabor, sino que también ayuda a ablandar la carne y mejorar la textura final.

La clave está en la paciencia: una cocción lenta y una buena marinada hacen toda la diferencia.

Recetas en las que se puede usar el corte premium





Ribs al horno con salsa barbacoa.

Ribs a la parrilla con cocción lenta.

Ribs estilo ahumado (smoked).

Ribs braseadas al vino o cerveza.

Ribs glaseadas con miel y mostaza.

Ribs con salsa agridulce.

Ribs con papas al horno y hierbas.

Ribs con vegetales asados.

Ribs desmenuzadas para tacos o sándwiches.

Ribs con reducción de vino tinto y especias.