Cómo hacer carpaccio de ternera en 10 minutos: la receta definitiva para comer rico en casa

Hacer un carpaccio de ternera profesional no requiere fuego, gas ni ser un experto. El secreto de la receta de este clásico italiano está en el corte de la carne y un golpe de frío estratégico que permite servir láminas casi transparentes que se deshacen en la boca.

Es la opción ideal para quienes buscan una comida fresca, nutritiva y con una presentación imbatible para sorprender a invitados sin pasar horas frente a la cocina.

Receta de carpaccio de ternera: el truco del freezer para un corte perfecto





La clave del éxito está en usar un buen lomo de ternera. El primer paso es limpiar bien la pieza, quitarle cualquier rastro de grasa y envolverla en film transparente, apretando con fuerza hasta formar un cilindro firme.

Ese "chorizo" de carne debe ir al congelador por una hora. No se tiene que congelar piedra, sino alcanzar una firmeza tal que te permita cortarlo en láminas bien finitas con un cuchillo afilado o una mandolina. Sin este paso, la carne se desgarra y el plato pierde su magia.

La opción ideal para quienes buscan una comida fresca, nutritiva y con una presentación imbatible.

Ingredientes para 4 personas



Para armar este plato en casa vas a necesitar productos simples, pero que tienen que ser de buena calidad:

320 gramos de lomo de ternera.

Queso parmesano (en láminas o escamas).

Rúcula.

Aceite de oliva, sal y pimienta negra.

Mostaza y medio limón.

Cómo armar el plato en 10 minutos



Una vez que tenés las láminas de carne, la preparación es un flash. Disponé las fetas de lomo de forma ordenada sobre un plato chato, cubriendo toda la superficie sin que se amontonen demasiado.

Condimentá con la sal, la pimienta y un hilo generoso de aceite de oliva. Por encima, sumá un puñado de hojas de rúcula y las escamas de queso parmesano. El toque final se lo das con unas gotas de limón y unos puntitos de mostaza distribuidos por el plato.

Al ser carne cruda, comprá siempre en carnicerías de confianza y preparalo en el momento de consumir para mantener la frescura total.