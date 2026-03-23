Receta de "Wontons": Cómo hacer la pasta rellena china que acompaña sopas y potencia cualquier plato
Si buscás salir de lo de siempre, los "Wontons" son una gran puerta de entrada a nuevos sabores. Con una masa suave y un relleno que podés adaptar a tu gusto, funcionan perfecto en sopas o como plato principal.
Los Wontons son una pasta ideal para salir de la rutina sin complicarse demasiado. Con pocos ingredientes y un armado simple, podés lograr un plato que suma sabor y textura, perfecto para acompañar sopas o incluso para servir como protagonista.
Lo mejor es que se adaptan a lo que tengas en casa: podés variar los rellenos, probar distintas cocciones ya sea hervido o frito y darles tu toque personal. Esa versatilidad, sumada a su sabor delicado, hace que sean una receta práctica, pero con un resultado que siempre sorprende.
¿Cómo hacer los Wontons y sorprender a tus seres queridos con nuevos sabores?
Tienen su origen en la cocina tradicional china, donde se preparan desde hace siglos como una forma simple y rendidora de aprovechar distintos rellenos envueltos en masa. Con el tiempo, se volvieron un clásico dentro de sopas y platos calientes y su popularidad se expandió a distintos países, adaptándose a nuevos sabores.
Ingredientes:
- 20 tapas para empanadas cortada en cuadrados
- 250 gramos de carne picada (cerdo o pollo)
- 1 cebolla de verdeo picada
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de salsa de soja
- 1 cucharadita de jengibre rallado (opcional)
- Sal y pimienta
- 1 huevo (para sellar)
- Caldo (si los querés en sopa)
Paso a paso:
-En un bowl, mezclá la carne picada con la cebolla de verdeo, el ajo, la salsa de soja, el jengibre, sal y pimienta. Integrá bien hasta que quede un relleno uniforme.
-Colocá una cucharadita de relleno en el centro de cada masa. Humedecé los bordes con un poco de huevo y cerralos formando un triángulo o dándoles la forma clásica de wonton, presionando bien para que no se abran.
-Para cocinarlos, tenés varias opciones: podés hervirlos en agua o directamente en caldo durante unos 4-5 minutos hasta que suban a la superficie; también podés hacerlos al vapor o dorarlos en sartén con un poco de aceite.
-Si los cocinás en sopa, sumalos directamente al caldo caliente junto con verduras o fideos. Y si los servís solos, podés acompañarlos con salsa de soja o alguna salsita agridulce.