Receta de Chicken Kyiv: ¿Cómo preparar estas deliciosas milanesas rellenas súper jugosas?

El Chicken Kyiv es de esos platos que sorprenden desde el primer corte: por fuera parece una milanesa clásica, pero adentro esconde un relleno de manteca con ajo y hierbas que se derrite y le da un sabor único. Esa combinación entre lo crocante y lo jugoso lo convierte en una opción ideal para salir de lo de siempre sin dar vueltas.

Perfecto para un almuerzo de domingo o una comida especial en casa, esta receta logra transformar un tradicional en una experiencia distinta. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, podés llevar la típica carne empanada a otro nivel y salvar cualquier momento.

Receta de "Chicken Kyiv", la milanesa rellena más gustosa

Receta de "Chicken Kyiv", la milanesa rellena más gustosa

El Chicken Kyiv tiene sus raíces en la cocina de Europa del Este y, aunque su origen genera debate, se lo asocia fuertemente con la ciudad de Kiev, en Ucrania. Con el tiempo, este plato se popularizó en distintos países, sobre todo por su combinación simple pero efectiva: una pechuga de pollo rellena, empanada y frita, que logró conquistar mesas por su sabor intenso y su presentación tan particular.

Ingredientes:

2 pechugas de pollo

100 gramos de manteca

2 dientes de ajo

Perejil fresco picado

Sal y pimienta

2 huevos

Harina

Pan rallado

Aceite para freír

Paso a paso:

-Primero, mezclá la manteca blanda con el ajo picado, el perejil, sal y pimienta. Armá un cilindro con esa mezcla (podés ayudarte con film) y llevalo al freezer hasta que esté bien firme.

-Mientras tanto, abrí las pechugas al medio tipo libro y aplastalas un poco para que queden más finas. Salpimentá. Colocá el cilindro de manteca en el centro de cada pechuga y cerralas bien, envolviendo el relleno como si fuera un paquetito. Es clave que quede bien sellado para que no se escape la manteca al cocinar.

-Pasá cada pieza por harina, después por huevo batido y por último por pan rallado. Para que quede más crocante, podés repetir huevo y pan rallado una vez más. Llevá al freezer unos 20-30 minutos para que mantengan la forma.

-Freí en abundante aceite caliente hasta que estén doradas por fuera y bien cocidas por dentro. También podés terminarlas en horno unos minutos si querés asegurarte. Al cortarlas, la manteca se derrite y sale ese jugo increíble que hace toda la diferencia.