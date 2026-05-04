Los 6 pasos para un osobuco "gourmet": es ideal para sándwiches o rellenar empanadas

El osobuco desmenuzado es una de esas preparaciones que resumen lo mejor de la cocina casera: paciencia, pocos ingredientes y un resultado que sorprende. Este corte, que proviene de la pierna de la vaca, tiene un gran contenido de colágeno que, con una cocción lenta, se convierte en una textura suave y jugosa imposible de resistir.

Originario de la cocina italiana, especialmente de la región de Lombardía, el osobuco tradicional se sirve en rodajas con su hueso y tuétano. Sin embargo, en esta versión desmenuzada, logramos una preparación mucho más versátil, ideal para acompañar pastas, hacer sándwiches, tacos o incluso rellenar empanadas.

Si estás buscando una receta rendidora, económica y con ese sabor profundo que solo dan las horas de cocción, este osobuco desmenuzado te va a conquistar desde el primer bocado.

El osobuco (del italiano ossobuco, "hueso con hueco") tiene sus raíces en la cocina milanesa. Tradicionalmente se cocina con vino blanco, caldo y vegetales, y se sirve con gremolata. En Argentina, adoptamos el corte y lo llevamos a una versión más criolla: cocción prolongada, sabores intensos y ese toque de olla que recuerda a comida de domingo.

El osobuco desmenuzado queda bien tierno y sabroso para lucirte en distintas recetas.

Ingredientes (para 4 personas):

1,5 kg de osobuco

2 cebollas grandes

1 zanahoria

1 morrón (rojo o verde)

3 dientes de ajo

1 lata de tomate triturado (o 400 g)

1 vaso de vino tinto

2 tazas de caldo (carne o verduras)

1 hoja de laurel

Sal y pimienta a gusto

Aceite (cantidad necesaria)

Paso a paso para un osobuco desmenuzado jugoso, tierno y lleno de sabor

1. Sellar la carne para potenciar el sabor

En una olla amplia, calentá un buen chorro de aceite. Salpimentá el osobuco y sellalo a fuego fuerte de ambos lados hasta que esté bien dorado. Este paso es clave porque genera una base de sabor profunda.

2. Preparar el sofrito que será el corazón de la receta

Retirá la carne y, en la misma olla, agregá la cebolla, el morrón y la zanahoria picados. Cociná a fuego medio hasta que estén blandos. Sumá el ajo picado y cociná un minuto más.

El osobuco desmenuzado es un clásico de olla lenta que transforma un corte económico en una experiencia gourmet inolvidable.

3. Desglasar con vino para levantar todo el sabor

Volvé a incorporar el osobuco y agregá el vino tinto. Dejá que evapore el alcohol unos minutos mientras raspás el fondo de la olla para recuperar todo lo caramelizado.

4. Incorporar líquidos y cocinar lentamente

Sumá el tomate triturado, el caldo y la hoja de laurel. Mezclá bien, tapá la olla y cociná a fuego bajo durante aproximadamente 2 a 3 horas. La clave acá es la paciencia: cuanto más lento, mejor.

5. Desmenuzar la carne en el punto justo

Cuando la carne esté tan tierna que se desprenda del hueso, retirala y desmenuzala con un tenedor. Volvé a integrarla a la salsa y cociná unos minutos más para que absorba todos los sabores.

6. Ajustar y servir

Probá, corregí sal y pimienta, y ya está listo para servir. La textura debe ser jugosa, con una salsa espesa y bien integrada.

Reinventar la receta en mil versiones deliciosas

El osobuco desmenuzado es de esas recetas que siempre salen bien si respetás los tiempos. Es ideal para acompañar con puré de papas, arroz, polenta cremosa o incluso unos buenos fideos. También podés usarlo para hacer sándwiches tipo pulled beef o rellenar empanadas bien jugosas.

¿Querés darle una vuelta? Probá agregarle un toque de ají molido o pimentón ahumado para un perfil más intenso, o incluso terminarlo con un poco de ralladura de limón y perejil para un guiño a la gremolata italiana.



