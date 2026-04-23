El corte más pedido en las carnicerías por su precio y su versatilidad

Los carniceros confirmaron que el puchero desplazó a las milanesas como el producto más vendido en los mostradores bonaerenses. La pieza se convirtió en el refugio de los hogares ante la caída histórica del consumo.

Dicha tendencia reveló un cambio drástico en las heladeras de barrio, donde las familias priorizan preparaciones que permitan estirar el presupuesto. El osobuco, la falda y la aguja lideran la demanda en un contexto de recursos escasos.

La crisis acorraló a los consumidores, quienes ahora buscan proteínas con hueso para otorgar sabor al caldo sin fundir la cuenta bancaria. Un kilo de este manjar rendidor representa hoy una inversión mínima comparada con piezas de lujo.

Un kilo de este manjar rendidor representa hoy una inversión mínima comparada con piezas de lujo.

Cómo pagar menos el kilo de carne para puchero con Cuenta DNI

La billetera virtual del Banco Provincia lanzó un salvavidas de lunes a viernes con un beneficio del 20% en comercios de cercanía. Dicha rebaja permite conseguir el alimento básico a valores mucho más accesibles para el trabajador.

El sistema de reintegro tiene un tope de $5.000 semanales por persona, lo que otorga un respiro real al bolsillo. Para obtener el máximo provecho, los clientes deben realizar consumos de hasta $25.000 en establecimientos adheridos.

Los comerciantes aseguraron que las ventas mediante QR o Clave DNI dispararon el movimiento en los locales. Esta modalidad de pago electrónico se transformó en un ritual obligatorio para ganarle a la inflación en estas horas.

Precios y variedades: el triunfo de la cocina de olla

Los valores en las pizarras oscilan actualmente entre los $3.000 y los $7.350 por kilo, dependiendo de la zona geográfica. El costo equivale a lo que se gasta en tres paquetes de yerba de medio kilo en cualquier góndola.

La sustitución de cortes costosos por piezas "de olla" denunció el deterioro del ingreso real de los argentinos. La cocción prolongada resulta fundamental para ablandar estas opciones y asegurar un menú nutritivo y económico.



