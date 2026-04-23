Cómo hacer brochettes de pollo económicas y sin complicaciones

Las brochettes de pollo son una de esas recetas que combinan todo: son fáciles de hacer, rápidas y quedan espectaculares tanto para una comida diaria como para una ocasión especial. Además, permiten jugar con los ingredientes que tengas en casa, lo que las vuelve súper accesibles.

Este plato tiene una gran ventaja: podés cocinarlo en parrilla, horno o sartén, adaptándolo a tu cocina y al momento. Y lo mejor es que, con un buen marinado, el pollo queda jugoso, lleno de sabor y con ese toque dorado irresistible.

Si estás buscando salir de lo de siempre con pollo y preparar algo vistoso pero sin volverte loco, esta receta de brochettes es una apuesta segura que siempre suma aplausos en la mesa.

Las brochettes tienen su origen en distintas culturas que cocinaban carne ensartada en varillas sobre el fuego. Desde los kebabs del Medio Oriente hasta preparaciones similares en Europa y Asia, la idea de cocinar en pinchos es milenaria.

En Argentina, las adoptamos con nuestro toque: ingredientes simples, buena sazón y, si se puede, a la parrilla. Las brochettes de pollo se popularizaron por ser más económicas y livianas que otras carnes, manteniendo todo el sabor.

Las brochettes de pollo con un buen marinado previo, quedan espectaculares.

Ingredientes para unas brochettes de pollo jugosas y bien condimentadas (4 porciones):

2 pechugas de pollo

1 morrón rojo

1 morrón verde (opcional)

1 cebolla grande

2 cucharadas de aceite

Jugo de 1 limón

1 diente de ajo

Sal y pimienta a gusto

Pimentón, orégano o provenzal (a gusto)

Palitos de brochette (de madera o metal)

Opcional:

Zapallito, tomate cherry o champiñones





Paso a paso para lograr brochettes doradas por fuera y jugosas por dentro

Cortar el pollo en cubos parejos para una cocción uniforme

Cortá las pechugas en cubos medianos, todos de tamaño similar. Esto es clave para que se cocinen al mismo tiempo y no te queden algunos secos y otros crudos. Preparar un marinado simple pero lleno de sabor

En un bowl, mezclá el aceite, el jugo de limón, el ajo picado, sal, pimienta y las especias que te gusten. Sumá el pollo y mezclá bien. Dejalo reposar al menos 20-30 minutos (si podés más, mejor). Cortar las verduras en tamaños compatibles con el pollo

Picá los morrones y la cebolla en trozos similares al tamaño del pollo. Esto ayuda a que todo se cocine parejo y quede más prolijo visualmente. Armar las brochettes de forma equilibrada

Ensartá los ingredientes alternando pollo y verduras. No los aprietes demasiado: dejá un pequeño espacio entre cada pieza para que el calor circule mejor. Elegir el método de cocción ideal según lo que tengas en casa Parrilla: cociná a fuego medio, girando cada tanto, hasta que estén doradas.

cociná a fuego medio, girando cada tanto, hasta que estén doradas. Horno: 200 °C, unos 25-30 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

200 °C, unos 25-30 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Sartén o plancha: fuego medio-alto, girándolas para dorar todos los lados. Controlar la cocción sin pasarte para evitar que el pollo se seque

El pollo está listo cuando está blanco por dentro y dorado por fuera. No lo cocines de más: ese es el error más común. Dejar reposar unos minutos antes de servir

Como con muchas carnes, un pequeño reposo ayuda a que los jugos se redistribuyan y queden más sabrosas.

Las brochettes de pollo son simples, vistosas y geniales para variar

Tips para otras versiones

Las brochettes de pollo son ideales para experimentar. Podés cambiar el marinado, sumar especias o incluso darles un toque agridulce con miel o mostaza.

Algunas ideas para variar: