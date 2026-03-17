Rolls de pollo y calabaza con masa de tarta: una receta sencilla y deliciosa que te salva en cualquier momento
Con una preparación simple y un relleno que siempre funciona, esta receta se convierte en un comodín perfecto para cualquier momento del día.
Cuando no hay mucho tiempo pero sí ganas de comer algo rico, estos rolls de pollo y calabaza aparecen como una solución práctica que no falla. Con una base simple como la masa de tarta y un relleno suave, sabroso y bien equilibrado, se convierten en una receta ideal para resolver una comida sin complicarse demasiado.
Además, son súper versátiles y se adaptan a lo que tengas en casa, permitiendo sumar o cambiar ingredientes según el momento. Ya sea para un almuerzo rápido, una cena liviana o incluso para llevar, esta receta combina practicidad, buen sabor y ese toque casero que siempre suma.
Receta de rolls de pollo y calabaza, una opción que nunca falla
Si estás buscando una opción casera, rica y que no te complique demasiado, esta receta es de esas que siempre vienen bien. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, podés armar algo calentito, rendidor y perfecto para compartir o guardar y resolver otras comidas sin pensar demasiado.
Ingredientes:
-
1 masa de tarta (hojaldrada o común)
-
1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
-
1 taza de calabaza cocida (hecha puré)
-
1/2 cebolla picada
-
1 diente de ajo picado
-
2 cucharadas de queso crema (opcional)
-
Sal y pimienta a gusto
-
Condimentos a gusto (pimentón, nuez moscada, provenzal)
-
1 huevo (para pincelar)
-
Queso rallado (opcional)
Paso a paso:
-
Primero, cociná la calabaza hasta que esté bien blanda. Podés hervirla o llevarla al horno; si la hacés al horno, va a tener más sabor. Una vez lista, pisala hasta lograr un puré suave y sin grumos. Reservá.
-
Aparte, cociná la pechuga de pollo (hervida o a la plancha) y desmenuzala bien finita con las manos o con un tenedor, tratando de que no queden trozos muy grandes.
-
En una sartén, calentá un chorrito de aceite y rehogá la cebolla picada a fuego medio. Cociná unos minutos hasta que esté transparente y tierna, sin que llegue a dorarse demasiado. Sumá el ajo picado y cociná un minuto más, solo hasta que largue su aroma, cuidando que no se queme.
-
Incorporá el pollo desmenuzado a la sartén y mezclá bien con la cebolla y el ajo para que tome sabor. Cociná un par de minutos. Agregá el puré de calabaza y mezclá todo hasta integrar. Vas a notar que se forma un relleno cremoso y con buen color.
-
En este punto, sumá el queso crema (si elegís usarlo) para darle más suavidad y untuosidad. Mezclá bien hasta que se funda con el resto. Condimentá con sal, pimienta y los condimentos que más te gusten. Probá el relleno y ajustá si hace falta. Luego, dejalo enfriar o entibiar antes de armar los rolls.
-
Estirá la masa de tarta sobre una superficie limpia y cortala en rectángulos o tiras, según el tamaño que quieras para los rolls. Colocá una porción de relleno en uno de los extremos de cada tira, sin sobrecargar para que no se escape al enrollar.
-
Enrollá con cuidado formando pequeños cilindros o rollitos, presionando suavemente para que queden firmes. Disponelos en una placa para horno previamente aceitada o con papel manteca, dejando un poco de espacio entre cada uno.
-
Pincelá la superficie con huevo batido para que se doren bien durante la cocción y, si querés, espolvoreá queso rallado por arriba. Llevá a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que estén bien dorados por fuera. Retiralos, dejalos reposar unos minutos y ya están listos para servir.