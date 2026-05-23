Receta de mazamorra: cómo hacer este postre patrio tradicional para el 25 de mayo

La gastronomía argentina encuentra en las celebraciones patrias la excusa perfecta para revitalizar recetas que forman parte de la identidad cultural.

Si bien el locro y las empanadas acaparan la atención principal cada 25 de mayo, la mazamorra criolla permanece como el postre tradicional por excelencia de la época colonial, muy ligada a los recuerdos de los actos escolares.

Arraigada fuertemente en las provincias del norte argentino junto a clásicos como la humita y la carbonada, esta elaboración sobresale por requerir muy pocos ingredientes y ofrecer un excelente aporte nutricional, ideal para la infancia debido a la combinación equilibrada de cereales y lácteos.

Ingredientes necesarios para preparar cuatro porciones





1 litro de leche entera.

2 litros de agua.

1/2 kilo de maíz blanco.

1 taza de azúcar común (250 gramos).

Esencia de vainilla.

Canela en polvo o en rama.

El remojo previo del maíz blanco es el secreto fundamental para lograr la textura suave y cremosa característica de este postre.

El procedimiento tradicional paso a paso





El proceso inicia al lavar el maíz blanco con abundante agua para luego dejarlo en remojo dentro de un recipiente durante una noche entera con el fin de ablandar el grano. Al día siguiente se vuelca el cereal en una cacerola junto con el agua de remojo y se cocina a fuego suave durante 40 minutos o hasta que la consistencia se perciba tierna, incorporando más líquido si el nivel disminuye. En una olla aparte se calienta la leche entera combinada con la taza de azúcar común y la esencia de vainilla a fuego medio. En el momento exacto en que el lácteo rompe el hervor, se añade el maíz cocido, continuando la cocción de la mezcla durante 15 minutos mientras se revuelve de manera constante hasta que alcance un punto espeso y con cuerpo. Finalmente, se retira la cacerola del fuego y se sirve la preparación tibia en recipientes individuales, decorando la superficie con una pizca de azúcar y canela al gusto.

Además de consumirse caliente, la mazamorra se puede comer fría. Para sumar un toque extra de dulzura, es muy común acompañar las porciones con un copo de dulce de leche, hilos de caramelo líquido, crema de leche o un puñado de nueces picadas y pasas de uva.