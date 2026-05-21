Guiso carrero: la joya "oculta" de la cocina criolla para celebrar el 25 de Mayo

El guiso carrero destaca como uno de los pilares más auténticos de la cocina de olla en nuestro país. Aunque su origen se vincula históricamente a la rutina de los trabajadores rurales y viajeros de carretas, esta receta tradicional asegura su permanencia en el recetario popular actual debido a su practicidad y a un sabor profundamente casero que no pierde vigencia.

El protagonismo de este plato durante las fechas patrias revela que no es necesario incurrir en grandes presupuestos para disfrutar de una propuesta culinaria con fuerte identidad. A diferencia de otras elaboraciones complejas, el guiso carrero se estructura sobre la base de ingredientes simples y económicos, por lo que se transforma en una excelente alternativa para alimentar a toda la familia durante los días más fríos.

La clave del éxito de estas recetas radica de forma directa en su método de cocción lenta. Mantener el fuego al mínimo permite que los azúcares naturales de la batata y los almidones de la papa se disuelvan parcialmente, lo que genera un caldo untuoso y unifica los sabores de manera óptima.

Ingredientes esenciales para una versión rendidora

La selección de componentes evidenció un enfoque práctico, ideal para lograr una consistencia espesa y reconfortante. Las cantidades detalladas rinden para 6 porciones abundantes:

500 g de carne vacuna (cortada en cubos medianos)

1 cebolla

2 tomates maduros

4 papas

2 batatas

1 taza de arroz

Caldo (de carne o verduras) en cantidad necesaria

Condimentos a gusto (como pimentón, comino y laurel)

El procedimiento tradicional paso a paso

La elaboración de este plato no requiere técnicas avanzadas de alta cocina, sino el respeto por los tiempos de integración de sus elementos en la hornalla: