Receta salvadora: cómo hacer pancitos saborizados económicos y prácticos

Cuando se busca una opción casera, rendidora y fácil de preparar, los pancitos saborizados aparecen como una alternativa ideal. Se trata de una receta simple, que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, pero que permite lograr un resultado versátil y adaptable a distintos gustos.

Este tipo de preparación es especialmente útil para quienes quieren resolver una merienda, un desayuno o incluso armar una picada sin recurrir a productos comprados.

Con una masa base sencilla, se pueden incorporar diferentes rellenos y obtener versiones completamente distintas a partir de una misma receta.

Paso a paso para hacer pancitos saborizados

Ingredientes para la masa:

500 g de harina de trigo

300 ml de agua tibia

10 g de levadura fresca

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal





Ingredientes para el relleno (a elección):

Pancitos de queso: 100 g de queso rallado

Pancitos de verduras: 100 g de verduras picadas (cebolla, tomate, zanahoria o espinaca)

Pancitos de salame: 100 g de salame picado

Pancitos de especias: 1 cucharadita de orégano, albahaca o pimentón





Con esta receta de pancitos saborizados se puede elegir el relleno o sabor a gusto e, incluso, combinarlos entre sí.

Preparación:

Primero, en un bowl, mezclar la harina con el agua tibia, la levadura, el azúcar y la sal hasta formar una masa homogénea. Luego, amasar durante unos 10 minutos hasta que la preparación esté suave y elástica.

Una vez lista, colocar la masa en un recipiente previamente engrasado, cubrir con un paño húmedo y dejar reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen.

Cuando haya levado, estirar la masa sobre una superficie enharinada y distribuir el relleno elegido. Luego, enrollar la masa sobre sí misma y cortar en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor.

Disponer los pancitos en una bandeja para horno con papel manteca o similar. Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.

Tips para mejorar la receta