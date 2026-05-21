Receta salvadora: cómo hacer pancitos saborizados económicos y prácticos
Los pancitos saborizados son de esas recetas prácticas para la merienda, desayuno o incluso una picada. Además, se pueden preparar con una gran variedad de ingredientes, como queso, verduras, carnes o especias.
Cuando se busca una opción casera, rendidora y fácil de preparar, los pancitos saborizados aparecen como una alternativa ideal. Se trata de una receta simple, que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, pero que permite lograr un resultado versátil y adaptable a distintos gustos.
Este tipo de preparación es especialmente útil para quienes quieren resolver una merienda, un desayuno o incluso armar una picada sin recurrir a productos comprados.
Con una masa base sencilla, se pueden incorporar diferentes rellenos y obtener versiones completamente distintas a partir de una misma receta.
Paso a paso para hacer pancitos saborizados
Ingredientes para la masa:
- 500 g de harina de trigo
- 300 ml de agua tibia
- 10 g de levadura fresca
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
Ingredientes para el relleno (a elección):
- Pancitos de queso: 100 g de queso rallado
- Pancitos de verduras: 100 g de verduras picadas (cebolla, tomate, zanahoria o espinaca)
- Pancitos de salame: 100 g de salame picado
- Pancitos de especias: 1 cucharadita de orégano, albahaca o pimentón
Preparación:
Primero, en un bowl, mezclar la harina con el agua tibia, la levadura, el azúcar y la sal hasta formar una masa homogénea. Luego, amasar durante unos 10 minutos hasta que la preparación esté suave y elástica.
Una vez lista, colocar la masa en un recipiente previamente engrasado, cubrir con un paño húmedo y dejar reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que duplique su volumen.
Cuando haya levado, estirar la masa sobre una superficie enharinada y distribuir el relleno elegido. Luego, enrollar la masa sobre sí misma y cortar en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor.
Disponer los pancitos en una bandeja para horno con papel manteca o similar. Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.
Tips para mejorar la receta
- Para lograr mejores resultados, es importante respetar el tiempo de levado, ya que esto influye directamente en la textura final de los pancitos.
- También se puede pincelar la superficie con un poco de aceite o huevo antes de hornear para obtener un acabado más dorado.
- Otra opción es combinar rellenos, como queso y especias o verduras y fiambres, para generar sabores más intensos.
- Si se desea una versión más saludable, se puede reemplazar parte de la harina blanca por harina integral.