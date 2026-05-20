Pizza proteica con masa de atún: receta fácil e ideal para sumar nutrientes
Se trata de una receta sin harina, rápida de preparar y con alto contenido de proteínas, ideal para quienes buscan variar su alimentación y sumar una opción saludable.
La pizza es uno de los platos más elegidos en todo el mundo, pero en los últimos años comenzaron a surgir versiones alternativas que buscan adaptarse a nuevos hábitos alimenticios.
En ese contexto, la pizza proteica con masa de atún es una opción simple, sin harinas y con un perfil nutricional distinto al de la receta tradicional.
El aporte proteico del atún y los huevos no solo favorece una alimentación equilibrada, sino que también ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que puede contribuir a evitar el consumo excesivo de otros alimentos.
A su vez, al no llevar harina, esta pizza puede ser considerada en planes de alimentación bajos en carbohidratos.
Paso a paso para hacer la masa de pizza proteica
Ingredientes:
- 1 lata de atún al natural (aproximadamente entre 120 y 150 gramos, bien escurrido).
- 2 huevos grandes.
Preparación:
Primero, es necesario precalentar el horno a 200 grados para asegurar una cocción pareja desde el inicio.
Luego, se debe escurrir completamente el atún para evitar exceso de humedad y colocarlo en un recipiente. Allí, se lo desmenuza hasta lograr una textura uniforme.
A continuación, se agregan los huevos y se mezcla todo hasta integrar bien ambos ingredientes. El objetivo es obtener una preparación homogénea que funcione como masa.
Una vez lista, se distribuye la mezcla sobre una bandeja previamente cubierta con papel vegetal, dándole forma de disco fino. Este paso es clave: cuanto más delgada sea la base, más crocante resultará tras la cocción.
La masa se lleva al horno durante unos 12 a 15 minutos, hasta que esté firme y con una superficie levemente dorada. En ese punto, se retira y ya está lista para sumar los ingredientes adicionales.
Se pueden incorporar salsa de tomate y distintos toppings, como vegetales, especias, queso bajo en grasa o incluso pollo. Tras agregar los ingredientes elegidos, se vuelve a llevar al horno por unos cinco minutos más para que todo se caliente y el queso se derrita.
Consejos y opciones para mejorar la receta
- Para lograr mejores resultados, es importante no sobrecargar la base con demasiados ingredientes, ya que, al no tener harina, puede resultar más frágil que una masa tradicional.
- También se recomienda jugar con combinaciones de toppings que mantengan el perfil saludable de la receta, priorizando verduras, proteínas magras y quesos livianos. Algunas opciones incluyen champiñones, cebolla, tomate fresco, espinaca o pechuga de pollo.
- Otra alternativa es sumar condimentos a la base antes de cocinarla, como orégano, pimienta o ajo en polvo, para potenciar el sabor.