Un clásico reinventado: receta proteica para hacer lasaña de atún, en pocos pasos y con ingredientes accesibles

La lasaña es uno de los platos más elegidos en la cocina casera por su sabor, su rendimiento y la posibilidad de adaptarla a distintos ingredientes. En esta versión, el clásico se reinventa con un enfoque más saludable: el atún es la base proteica principal, ofreciendo una opción accesible, rápida y saludable.

Esta receta se destaca por su simpleza y por requerir ingredientes fáciles de conseguir. A diferencia de la preparación tradicional con carne, el uso de atún permite reducir tiempos de cocción sin resignar sabor.

Receta con proteína: cómo para preparar lasaña de atún

Para esta receta se necesitan estos ingredientes:

2 latas de atún al natural escurridas

6 u 8 láminas de masa para lasaña (tradicional o integral)

1 cebolla picada

1 morrón (opcional)

2 dientes de ajo

400 gramos de tomate triturado o salsa de tomate

2 huevos

150 gramos de ricota o queso untable

entre 100 y 150 gramos de queso rallado

Condimentos varios: sal, pimienta, orégano y ají molido a gusto, y 1 cucharada de aceite de oliva.

Esta receta de lasaña proteica se puede personalizar con distintas verduras y condimentos.

Procedimiento:

El primer paso consiste en preparar la salsa. En una sartén con aceite de oliva, se rehogan la cebolla, el ajo y el morrón hasta que estén blandos. Luego se incorpora el tomate triturado y se condimenta a gusto. Una vez que la salsa toma consistencia, se agrega el atún previamente desmenuzado y se cocina durante unos minutos para integrar los sabores.

En paralelo, se prepara el relleno mezclando la ricota con los huevos. Se condimenta con sal y pimienta y se suma una parte del queso rallado, logrando una crema homogénea.

Para el armado, se utiliza una fuente apta para horno. Se coloca una base de la salsa de atún, seguida de una capa de masa, luego la mezcla de ricota. Este procedimiento se repite hasta completar los ingredientes, finalizando con una capa de salsa y el resto del queso rallado por encima.

La cocción se realiza en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 25 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y gratinada.

Tips para mejorar la receta