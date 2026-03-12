Receta de Flamiche, la tarta de puerros francesa que deleita con su cremosidad y explosión de sabores

Dentro de la gastronomía tradicional de Francia hay recetas simples que lograron mantenerse vigentes con el paso del tiempo. Una de ellas es la flamiche, una tarta salada que tiene como protagonista al puerro y que se caracteriza por su relleno suave, cremoso y lleno de sabor.

Esta receta, típica de la región de Picardía, se volvió popular por su combinación de ingredientes sencillos y una textura muy reconfortante. Con una base de masa crocante y un interior delicado, es una opción ideal para una comida casera distinta que se puede disfrutar tanto caliente como tibia.

Receta de "Flamiche", la tarta salada de Francia que conquista paladares

Con el paso del tiempo, la Flamiche se transformó en una de esas preparaciones que representan muy bien la cocina casera francesa: recetas simples, pocos ingredientes y mucho sabor. Su secreto está en cocinar lentamente los puerros para que queden tiernos y dulces, logrando un relleno cremoso que combina perfecto con la masa dorada y crocante.

Ingredientes

1 masa para tarta (casera o comprada)

3 o 4 puerros grandes

2 huevos

200 ml de crema de leche

40 gramos de manteca

80 gramos de queso rallado (gruyere o similar)

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Paso a paso