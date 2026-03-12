Receta de Flamiche, la tarta de puerros francesa que deleita con su cremosidad y explosión de sabores
Originaria del norte de Francia, esta clásica tarta combina puerros suaves, una base crocante y un relleno cremoso que resalta cada ingrediente. Ideal para una comida casera diferente que conquista desde el primer bocado.
Dentro de la gastronomía tradicional de Francia hay recetas simples que lograron mantenerse vigentes con el paso del tiempo. Una de ellas es la flamiche, una tarta salada que tiene como protagonista al puerro y que se caracteriza por su relleno suave, cremoso y lleno de sabor.
Esta receta, típica de la región de Picardía, se volvió popular por su combinación de ingredientes sencillos y una textura muy reconfortante. Con una base de masa crocante y un interior delicado, es una opción ideal para una comida casera distinta que se puede disfrutar tanto caliente como tibia.
Receta de "Flamiche", la tarta salada de Francia que conquista paladares
Con el paso del tiempo, la Flamiche se transformó en una de esas preparaciones que representan muy bien la cocina casera francesa: recetas simples, pocos ingredientes y mucho sabor. Su secreto está en cocinar lentamente los puerros para que queden tiernos y dulces, logrando un relleno cremoso que combina perfecto con la masa dorada y crocante.
Ingredientes
-
1 masa para tarta (casera o comprada)
-
3 o 4 puerros grandes
-
2 huevos
-
200 ml de crema de leche
-
40 gramos de manteca
-
80 gramos de queso rallado (gruyere o similar)
-
Sal y pimienta a gusto
-
Nuez moscada (opcional)
Paso a paso
-
Lavar bien los puerros, retirar la parte verde más dura y cortar la parte blanca en rodajas finas.
-
En una sartén grande derretir la manteca y cocinar los puerros a fuego bajo durante unos minutos hasta que queden blandos y ligeramente dorados. Salpimentar y reservar.
-
En un bowl mezclar los huevos con la crema de leche, agregar el queso rallado y una pizca de nuez moscada para darle más aroma.
-
Colocar la masa en un molde para tarta previamente enmantecado y distribuir los puerros ya cocidos sobre la base.
-
Volcar encima la mezcla de crema y huevos, asegurándose de que cubra bien el relleno.
-
Llevar al horno precalentado a 180 °C durante unos 30 o 35 minutos, hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.
-
Dejar reposar unos minutos antes de cortar. Esta clásica tarta del norte de Francia se puede disfrutar caliente o tibia.