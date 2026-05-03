¿Cómo preparar la torta Charlotte de vainillas y deleitar a todos tus invitados a la hora del mate?
Un postre clásico, fresco y fácil de hacer que combina vainillas y una crema suave, ideal para acompañar el mate con algo dulce y rendidor para compartir.
La torta Charlotte de vainillas es un postre clásico que se arma con ingredientes simples y sin necesidad de horno. Su estructura con vainillas en los bordes y un relleno cremoso en el centro la vuelve una opción vistosa, ideal para lucirse sin complicarse demasiado en la cocina.
Es una receta fresca y versátil que se adapta a distintos gustos, ya que se puede combinar con frutas, chocolate o lo que tengas a mano. Funciona muy bien para acompañar el mate o como cierre de una comida, y además rinde varias porciones, perfecta para compartir.
Receta de torta Charlotte para cambiar el menú y llevar algo nuevo a la mesa
La torta Charlotte tiene su origen en la pastelería europea, especialmente en Francia e Inglaterra, donde surgió como un postre armado con vainillas o bizcochos que rodean un relleno cremoso. Con el tiempo fue adoptando distintas versiones según la región, desde preparaciones más elaboradas hasta variantes más simples.
Ingredientes:
- 2 paquetes de vainillas
- 300 ml de crema de leche
- 200 gramos de queso crema
- 4 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 a 250 gramos de frutos rojos (frutillas, arándanos, frambuesas o mix)
- 1 taza de leche (puede ser con un chorrito de café o licor, opcional)
- Gelatina sin sabor (opcional, para más firmeza)
Paso a paso:
- Batí la crema de leche con el azúcar hasta que esté semi firme. Sumá el queso crema y la esencia de vainilla, y mezclá hasta lograr una crema suave y homogénea. Si querés una textura más consistente, podés agregar gelatina sin sabor previamente hidratada y disuelta.
- Mojá apenas las vainillas en la leche (rápido para que no se desarmen) y usalas para cubrir la base y los bordes de un molde desmontable o un bowl.
- Colocá una capa de la crema, agregá parte de los frutos rojos y repetí el proceso formando capas hasta completar. Terminá con crema.
- Llevá a la heladera por al menos 4 horas (mejor de un día para el otro) para que tome consistencia.
- Desmoldá con cuidado y decorá con más frutos rojos por arriba antes de servir.