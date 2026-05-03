¿Cómo preparar la torta Charlotte de vainillas y deleitar a todos tus invitados a la hora del mate?

La torta Charlotte de vainillas es un postre clásico que se arma con ingredientes simples y sin necesidad de horno. Su estructura con vainillas en los bordes y un relleno cremoso en el centro la vuelve una opción vistosa, ideal para lucirse sin complicarse demasiado en la cocina.

Es una receta fresca y versátil que se adapta a distintos gustos, ya que se puede combinar con frutas, chocolate o lo que tengas a mano. Funciona muy bien para acompañar el mate o como cierre de una comida, y además rinde varias porciones, perfecta para compartir.

Receta de torta Charlotte para cambiar el menú y llevar algo nuevo a la mesa





Receta de torta Charlotte para cambiar el menú y llevar algo nuevo a la mesa

La torta Charlotte tiene su origen en la pastelería europea, especialmente en Francia e Inglaterra, donde surgió como un postre armado con vainillas o bizcochos que rodean un relleno cremoso. Con el tiempo fue adoptando distintas versiones según la región, desde preparaciones más elaboradas hasta variantes más simples.

Ingredientes:

2 paquetes de vainillas

300 ml de crema de leche

200 gramos de queso crema

4 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 a 250 gramos de frutos rojos (frutillas, arándanos, frambuesas o mix)

1 taza de leche (puede ser con un chorrito de café o licor, opcional)

Gelatina sin sabor (opcional, para más firmeza)



Paso a paso: