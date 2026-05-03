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Domingo, 3 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
SABROSA

¿Cómo preparar la torta Charlotte de vainillas y deleitar a todos tus invitados a la hora del mate?

Un postre clásico, fresco y fácil de hacer que combina vainillas y una crema suave, ideal para acompañar el mate con algo dulce y rendidor para compartir.

CLederer

La torta Charlotte de vainillas es un postre clásico que se arma con ingredientes simples y sin necesidad de horno. Su estructura con vainillas en los bordes y un relleno cremoso en el centro la vuelve una opción vistosa, ideal para lucirse sin complicarse demasiado en la cocina.

Es una receta fresca y versátil que se adapta a distintos gustos, ya que se puede combinar con frutas, chocolate o lo que tengas a mano. Funciona muy bien para acompañar el mate o como cierre de una comida, y además rinde varias porciones, perfecta para compartir.

Receta de torta Charlotte para cambiar el menú y llevar algo nuevo a la mesa

Receta de torta Charlotte para cambiar el menú y llevar algo nuevo a la mesa

Receta de torta Charlotte para cambiar el menú y llevar algo nuevo a la mesa

 La torta Charlotte tiene su origen en la pastelería europea, especialmente en Francia e Inglaterra, donde surgió como un postre armado con vainillas o bizcochos que rodean un relleno cremoso. Con el tiempo fue adoptando distintas versiones según la región, desde preparaciones más elaboradas hasta variantes más simples.

Ingredientes:

  • 2 paquetes de vainillas
  • 300 ml de crema de leche
  • 200 gramos de queso crema
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 a 250 gramos de frutos rojos (frutillas, arándanos, frambuesas o mix)
  • 1 taza de leche (puede ser con un chorrito de café o licor, opcional)
  • Gelatina sin sabor (opcional, para más firmeza)


Paso a paso:

  1. Batí la crema de leche con el azúcar hasta que esté semi firme. Sumá el queso crema y la esencia de vainilla, y mezclá hasta lograr una crema suave y homogénea. Si querés una textura más consistente, podés agregar gelatina sin sabor previamente hidratada y disuelta.
  2. Mojá apenas las vainillas en la leche (rápido para que no se desarmen) y usalas para cubrir la base y los bordes de un molde desmontable o un bowl.
  3. Colocá una capa de la crema, agregá parte de los frutos rojos y repetí el proceso formando capas hasta completar. Terminá con crema.
  4. Llevá a la heladera por al menos 4 horas (mejor de un día para el otro) para que tome consistencia.
  5. Desmoldá con cuidado y decorá con más frutos rojos por arriba antes de servir.
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