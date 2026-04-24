MUY RICO
Receta irresistible de budín de chocolate y café: cómo lograr un sabor increíble con ingredientes simples
Una receta ideal para la merienda que combina intensidad, humedad y practicidad en una preparación fácil de hacer en casa.
Los budines suelen ser una de las opciones más elegidas para la merienda, especialmente cuando se busca una receta casera, rendidora y fácil de preparar. Dentro de las variantes más elegidas, hay combinaciones que logran destacarse por su sabor y textura, como es el caso del budín de chocolate y café.
La mezcla de estos dos ingredientes genera un equilibrio en los sabores, donde el café funciona como un potenciador natural que resalta las notas profundas del cacao, logrando un budín húmedo y con sabor intenso.
Además, admite distintas variantes: puede servirse solo, cubrirse con chocolate o dulce de leche, o incluso rellenarse para lograr una versión más elaborada.
Paso a paso para preparar el budín de chocolate y café
- 180 gramos de harina 0000.
- 60 gramos de cacao amargo.
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
-
280 gramos de azúcar.
- 150 centímetros cúbicos de leche.
- 100 centímetros cúbicos de aceite.
- 2 huevos.
- 2 cucharaditas de café instantáneo disuelto en 100 mililitros de agua.
-
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Preparación:
- En un recipiente amplio, comenzar mezclando los ingredientes secos: harina, cacao amargo, azúcar y polvo de hornear. Es importante integrarlos bien para evitar grumos y lograr una base uniforme.
- Luego, incorporar los ingredientes líquidos. Agregar el aceite, los huevos, la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
- Una vez integrada la masa, sumar el café previamente disuelto en agua. Este paso es clave, ya que el café intensifica el sabor del chocolate y aporta humedad a la preparación. Mezclar nuevamente hasta lograr una consistencia fluida. En este paso podés agregar chips de chocolate a la mezcla si querés darle un toque más dulce.
- Verter la mezcla en un molde previamente enmantecado y espolvoreado con cacao. Llevar a horno medio y cocinar durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Podés decorar con cobertura de chocolate o dulce de leche una vez frío para sumar un extra de sabor.