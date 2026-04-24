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Viernes, 24 de abril de 2026

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Receta irresistible de budín de chocolate y café: cómo lograr un sabor increíble con ingredientes simples

Una receta ideal para la merienda que combina intensidad, humedad y practicidad en una preparación fácil de hacer en casa.

LBarrios

Los budines suelen ser una de las opciones más elegidas para la merienda, especialmente cuando se busca una receta casera, rendidora y fácil de preparar. Dentro de las variantes más elegidas, hay combinaciones que logran destacarse por su sabor y textura, como es el caso del budín de chocolate y café.

La mezcla de estos dos ingredientes genera un equilibrio en los sabores, donde el café funciona como un potenciador natural que resalta las notas profundas del cacao, logrando un budín húmedo y con sabor intenso.

 Además, admite distintas variantes: puede servirse solo, cubrirse con chocolate o dulce de leche, o incluso rellenarse para lograr una versión más elaborada.

Paso a paso para preparar el budín de chocolate y café

  • 180 gramos de harina 0000.
  • 60 gramos de cacao amargo.
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear.
  • 280 gramos de azúcar.
  • 150 centímetros cúbicos de leche.
  • 100 centímetros cúbicos de aceite.
  • 2 huevos.
  • 2 cucharaditas de café instantáneo disuelto en 100 mililitros de agua.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

La receta de este budín permite agregarle otros sabores y texturas. Por ejemplo, podés sumar chips de chocolate a la mezcla o ralladuras de cítricos. También podés decorarlo con una cobertura de chocolate o dulce de leche.
La receta de este budín permite agregarle otros sabores y texturas. Por ejemplo, podés sumar chips de chocolate a la mezcla o ralladuras de cítricos. También podés decorarlo con una cobertura de chocolate o dulce de leche.

Preparación:

  1. En un recipiente amplio, comenzar mezclando los ingredientes secos: harina, cacao amargo, azúcar y polvo de hornear. Es importante integrarlos bien para evitar grumos y lograr una base uniforme.
  2. Luego, incorporar los ingredientes líquidos. Agregar el aceite, los huevos, la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
  3. Una vez integrada la masa, sumar el café previamente disuelto en agua. Este paso es clave, ya que el café intensifica el sabor del chocolate y aporta humedad a la preparación. Mezclar nuevamente hasta lograr una consistencia fluida. En este paso podés agregar chips de chocolate a la mezcla si querés darle un toque más dulce.
  4. Verter la mezcla en un molde previamente enmantecado y espolvoreado con cacao. Llevar a horno medio y cocinar durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Podés decorar con cobertura de chocolate o dulce de leche una vez frío para sumar un extra de sabor.
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