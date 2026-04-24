Receta irresistible de budín de chocolate y café: cómo lograr un sabor increíble con ingredientes simples

Los budines suelen ser una de las opciones más elegidas para la merienda, especialmente cuando se busca una receta casera, rendidora y fácil de preparar. Dentro de las variantes más elegidas, hay combinaciones que logran destacarse por su sabor y textura, como es el caso del budín de chocolate y café.

La mezcla de estos dos ingredientes genera un equilibrio en los sabores, donde el café funciona como un potenciador natural que resalta las notas profundas del cacao, logrando un budín húmedo y con sabor intenso.

Además, admite distintas variantes: puede servirse solo, cubrirse con chocolate o dulce de leche, o incluso rellenarse para lograr una versión más elaborada.

Paso a paso para preparar el budín de chocolate y café

180 gramos de harina 0000.

60 gramos de cacao amargo.



2 cucharaditas de polvo de hornear.

280 gramos de azúcar.



150 centímetros cúbicos de leche.

100 centímetros cúbicos de aceite.

2 huevos.

2 cucharaditas de café instantáneo disuelto en 100 mililitros de agua.

1 cucharadita de esencia de vainilla.





La receta de este budín permite agregarle otros sabores y texturas. Por ejemplo, podés sumar chips de chocolate a la mezcla o ralladuras de cítricos. También podés decorarlo con una cobertura de chocolate o dulce de leche.

Preparación: