Buñuelos de verdura económicos: 4 versiones para cocinar en casa y ahorrar

Los buñuelos de verdura son una de esas recetas nobles de la cocina casera que permiten cocinar rico, gastar poco y aprovechar lo que hay en la heladera. Con una base simple de harina, huevo y verduras, se pueden preparar en pocos minutos y son ideales tanto para una picada como para acompañar carnes o ensaladas.

Esta preparación tiene raíces muy antiguas. Los buñuelos aparecen en distintas culturas del Mediterráneo y llegaron a América con la cocina española. Con el tiempo, cada región los adaptó a sus ingredientes disponibles, y en Argentina se volvieron un clásico de la cocina familiar y económica.

En esta nota te mostramos cuatro versiones de buñuelos de verdura económicos: de acelga, de zapallito, de cebolla y de zanahoria. Todas parten de la misma base de masa, así que aprender una sola técnica te permite preparar varias opciones ricas y rendidoras.

El origen de los buñuelos y por qué se convirtieron en un clásico de la cocina económica

La palabra "buñuelo" proviene del español antiguo y se refiere a pequeñas porciones de masa frita. En la cocina tradicional española se preparaban tanto dulces como salados, y eran populares porque permitían aprovechar sobras o ingredientes simples.

Cuando la receta llegó a América Latina, se empezó a usar con verduras locales y productos accesibles. Así nacieron los buñuelos de acelga o de espinaca, muy comunes en Argentina, sobre todo en casas donde se buscaba cocinar algo rico con poco presupuesto.

Hoy siguen siendo una preparación ideal para estirar la comida, sumar verduras y resolver un plato en menos de media hora.

Ingredientes para la masa base de buñuelos

Esta mezcla sirve para cualquiera de las cuatro versiones.

2 huevos

1 taza de harina común

½ taza de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

1 diente de ajo picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Aceite para freír

La masa debe quedar espesa pero cremosa, similar a la de un panqueque más denso.

1. Buñuelos de acelga: el clásico que nunca falla

Una receta ideal para aprovechar un atado de acelga y preparar un plato rendidor.

Ingredientes

1 atado de acelga

Masa base de buñuelos

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Paso a paso

Lavar y cocinar la acelga: Lavá bien las hojas de acelga y hervilas durante unos 3 a 4 minutos hasta que se ablanden. Escurrir muy bien: Este paso es clave. Apretá la acelga para sacar toda el agua posible. Si queda húmeda, la masa se vuelve demasiado líquida. Picar finamente: Cortá la acelga bien chiquita para que se integre mejor a la masa. Mezclar con la masa base: Sumá la acelga picada y el queso rallado a la mezcla. Freír los buñuelos: Calentá abundante aceite en una sartén y colocá cucharadas de la mezcla. Cociná hasta que estén dorados de ambos lados.

2. Buñuelos de zapallito: suaves y muy sabrosos

Una versión liviana y húmeda que queda perfecta para acompañar carnes o ensaladas.

Ingredientes

2 zapallitos verdes

Masa base de buñuelos

1 cucharada de cebolla picada (opcional)

Paso a paso

Rallar los zapallitos: Usá un rallador grueso para obtener tiras finas. Quitar el exceso de agua: Colocá el zapallito rallado en un colador y presioná con una cuchara para que largue líquido. Integrar con la masa: Mezclá el zapallito con la masa base y agregá la cebolla si querés más sabor. Freír a temperatura media: Colocá cucharadas en aceite caliente y cociná hasta que estén bien dorados.

3. Buñuelos de cebolla: crocantes y llenos de sabor

Una opción simple y barata que queda espectacular como entrada o para picar.

Ingredientes

2 cebollas grandes

Masa base de buñuelos

½ cucharadita de pimentón

Paso a paso

Cortar la cebolla en pluma fina: Cuanto más finita, mejor se integra con la masa. Mezclar con la preparación base: Sumá la cebolla cruda directamente a la mezcla. Condimentar: Agregá pimentón, sal y pimienta para realzar el sabor. Freír hasta dorar: Colocá pequeñas porciones en aceite caliente y cociná hasta que queden crocantes.

4. Buñuelos de zanahoria: coloridos y ligeramente dulces

Una alternativa distinta que suma color y un sabor suave ideal para toda la familia

Ingredientes

2 zanahorias grandes

Masa base de buñuelos

1 cucharada de perejil picado

Paso a paso

Rallar la zanahoria: Usá rallador fino o medio. Mezclar con la masa: Incorporá la zanahoria y el perejil a la preparación. Ajustar la textura: Si la mezcla queda muy espesa, agregá una o dos cucharadas de leche. Freír en aceite caliente: Cociná cucharadas de masa hasta que los buñuelos estén dorados y firmes.

Un plato simple, económico y perfecto para improvisar en casa

Los buñuelos de verdura son una solución práctica cuando querés cocinar algo casero sin gastar mucho. Con una misma base podés preparar distintas versiones según las verduras que tengas en casa.

Un buen truco para que queden perfectos es no sobrecargar la sartén y mantener el aceite a temperatura media, así se doran bien por fuera y quedan tiernos por dentro.

Si querés variar todavía más la receta, también podés probar otras combinaciones: