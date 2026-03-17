Wraps de lechuga con pollo: la receta liviana, sin harina y lista en minutos

La búsqueda de opciones nutritivas y livianas transforma hoy las rutinas en las cocinas argentinas. Ante la necesidad de platos rápidos que no requieran cocciones pesadas, aparece una tendencia que gana terreno por su sencillez y frescura.

Esta preparación funciona como una solución ideal para quienes buscan comidas equilibradas sin recurrir a las masas tradicionales. La versatilidad de este plato permite el uso de diversos ingredientes que están presentes de forma habitual en cualquier heladera.

Cómo preparar wrapps de lechuga con pollo

Los wraps de lechuga con pollo son una alternativa rápida, liviana y sin harina que se puede preparar en pocos minutos con ingredientes simples que suelen estar en cualquier heladera.

Este plato reemplaza las tortillas tradicionales por hojas de lechuga, lo que lo vuelve más fresco y liviano. Además, permite múltiples combinaciones y se adapta tanto a un almuerzo de oficina como a una cena sin complicaciones.

la posibilidad de incluir aderezos simples permite personalizar la experiencia según la preferencia de cada comensal.

INGREDIENTES PARA LOS WRAPS DE LECHUGA

Hojas de lechuga grandes y enteras, preferentemente de tipo capuchina o criolla.

Pechuga de pollo cocida y picada o desmenuzada.

Zanahoria rallada.

Morrón picado en trozos pequeños.

Cebolla o cebollita de verdeo.

Palta o tomate cortado como opción adicional.

Sal y pimienta al gusto.

Aderezo simple a base de limón, mayonesa, yogur o mostaza.

PASO A PASO: RECETA FÁCIL Y RÁPIDA

Cocción de la pechuga de pollo a la plancha o hervida hasta que el centro está bien cocido. Picado o desmenuzado de la carne de pollo una vez que baja su temperatura. Rallado de la zanahoria y picado fino del morrón y la cebolla para mantener la frescura. Mezcla del pollo con todos los vegetales en un recipiente amplio para integrar los sabores. Incorporación de los condimentos y del aderezo elegido para lograr una mezcla compacta. Lavado profundo de las hojas de lechuga para asegurar la higiene de la base vegetal. Secado cuidadoso de las hojas enteras para evitar que la humedad rompa la estructura. Colocación de dos hojas superpuestas para otorgar mayor firmeza al armado. Distribución del relleno en el centro de las hojas sin sobrecargar la pieza. Cierre de los bordes laterales y enrollado hacia adelante con firmeza. Uso opcional de un palillo para asegurar que la estructura no se desarma antes de servir.



