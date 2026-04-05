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Merluza al curry para Pascua: receta fácil y diferente para sorprender a la familia
Una receta simple, sabrosa y fuera de lo clásico para renovar el menú de Pascua con un plato lleno de aroma y cumplir con la tradición.
Si querés salir de las preparaciones de siempre en Pascua, la merluza al curry es una receta alternativa distinta, fácil de hacer y con mucho sabor.
Combina la suavidad del pescado con especias que le dan un toque especial sin complicarse en la cocina, ideal para respetar la tradición de no comer carne con una opción rica y original.
¿Cómo preparar merluza al curry y darle un giro original al menú de Semana Santa?
La merluza es uno de los pescados más elegidos en estas fechas por su sabor suave y su facilidad para cocinarla, y al sumarle curry se transforma en un plato con más personalidad sin dejar de ser accesible. Es una receta práctica, con pocos ingredientes y rápida de preparar, ideal para quienes buscan algo distinto pero sin complicarse demasiado en la cocina.
Ingredientes:
- 4 filetes de merluza
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 200 ml de crema de leche
- 1 cucharada de curry
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Jugo de medio limón (opcional)
Paso a paso:
- Picá la cebolla y el ajo bien chiquitos. En una sartén con un poco de aceite de oliva, saltealos hasta que estén transparentes.
- Agregá el curry y mezclá bien para que libere todo su aroma.
- Sumá la crema de leche, salpimentá y dejá cocinar unos minutos a fuego bajo hasta que la salsa espese un poco.
- Incorporá los filetes de merluza, acomodándolos en la sartén, y cociná a fuego medio durante unos 8 a 10 minutos, dándolos vuelta con cuidado a mitad de cocción.
- Si querés, agregá un chorrito de jugo de limón al final para realzar los sabores. Listo para disfrutar.