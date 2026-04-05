Merluza al curry para Pascua: receta fácil y diferente para sorprender a la familia

Si querés salir de las preparaciones de siempre en Pascua, la merluza al curry es una receta alternativa distinta, fácil de hacer y con mucho sabor.

Combina la suavidad del pescado con especias que le dan un toque especial sin complicarse en la cocina, ideal para respetar la tradición de no comer carne con una opción rica y original.

¿Cómo preparar merluza al curry y darle un giro original al menú de Semana Santa?

¿Cómo preparar merluza al curry y darle un giro original al menú de Semana Santa?

La merluza es uno de los pescados más elegidos en estas fechas por su sabor suave y su facilidad para cocinarla, y al sumarle curry se transforma en un plato con más personalidad sin dejar de ser accesible. Es una receta práctica, con pocos ingredientes y rápida de preparar, ideal para quienes buscan algo distinto pero sin complicarse demasiado en la cocina.

Ingredientes:

4 filetes de merluza

1 cebolla

2 dientes de ajo

200 ml de crema de leche

1 cucharada de curry

Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Jugo de medio limón (opcional)

Paso a paso: