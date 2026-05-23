en vivo
Bizcochitos con tapa de pascualina: una receta fácil y crocante para la merienda

Con una preparación sencilla y un horneado de pocos minutos, esta propuesta tiene una textura irresistible y se convierte en una gran compañera para todo tipo de infusión.

MBurczynsky

La merienda es uno de los momentos favoritos del día y siempre aparece la búsqueda de algo rico, rápido y distinto para acompañar el mate, el café o el té. 

Dentro de las alternativas más simples y rendidoras, los bizcochitos de tapa de pascualina se destaca por su equilibrio entre lo dulce y lo salado, además de convertirse en un acompañante infalible para compartir en reuniones, desayunos o tardes frías.

Los bizcochitos de tapa de pascualina ganan cada vez más protagonismo por su practicidad y sabor.

Ingredientes para los bizcochitos de tapa de pascualina

  • 2 discos de masa para tarta
  • 50 gramos de manteca derretida o 3 cucharadas de aceite
  • 80 gramos de queso rallado
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Pimienta negra a gusto
  • Orégano o provenzal opcional
  • 1 huevo para pintar

 

Con pocos productos y una preparación simple, esta receta se transforma en una opción práctica para cualquier momento del día.

Paso a paso de la preparación

1. Preparar la base

Estirar los discos sobre la mesada y pincelar toda la superficie con manteca derretida o aceite para aportar más sabor y ayudar a que queden crocantes.

2. Agregar los condimentos

Distribuir el queso rallado, la sal, la pimienta y las hierbas elegidas de manera pareja sobre toda la masa. Luego espolvorear el polvo para hornear.

3. Formar las capas

Superponer ambos discos y presionar suavemente con las manos o un palo de amasar para integrar los ingredientes y generar una textura más hojaldrada.

4. Cortar los bizcochitos

Utilizar cuchillo o cortapizza para hacer tiras, cuadrados o rombos pequeños. También se pueden retorcer ligeramente para darles una forma más artesanal.

5. Llevar a la placa

Acomodar las piezas en una fuente previamente aceitada o cubierta con papel manteca, dejando un pequeño espacio entre cada una.

6. Pintar para dorar

Batir el huevo y pincelar cada bizcochito para lograr una terminación brillante y bien dorada.

7. Hornear

Cocinar en horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 15 minutos o hasta que estén inflados y con color dorado intenso.

8. Servir

Retirar y dejar entibiar unos minutos antes de consumir para que tomen mejor textura.

El secreto está en generar capas y lograr un horneado parejo para obtener una textura crocante y liviana.


Consejos

  • Para un sabor más intenso, sumar queso parmesano o una mezcla de quesos rallados.
  • Si se quiere una textura extra crocante, pinchar apenas la masa antes de hornear.
  • También pueden agregarse semillas de sésamo, chía o girasol sobre la superficie.
  • Guardados en un recipiente hermético, se mantienen crocantes durante uno o dos días.
  • Acompañan muy bien mate, café o picadas informales.


