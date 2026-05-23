Bizcochitos con tapa de pascualina: una receta fácil y crocante para la merienda
Con una preparación sencilla y un horneado de pocos minutos, esta propuesta tiene una textura irresistible y se convierte en una gran compañera para todo tipo de infusión.
La merienda es uno de los momentos favoritos del día y siempre aparece la búsqueda de algo rico, rápido y distinto para acompañar el mate, el café o el té.
Dentro de las alternativas más simples y rendidoras, los bizcochitos de tapa de pascualina se destaca por su equilibrio entre lo dulce y lo salado, además de convertirse en un acompañante infalible para compartir en reuniones, desayunos o tardes frías.
Ingredientes para los bizcochitos de tapa de pascualina
- 2 discos de masa para tarta
- 50 gramos de manteca derretida o 3 cucharadas de aceite
- 80 gramos de queso rallado
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Pimienta negra a gusto
- Orégano o provenzal opcional
- 1 huevo para pintar
Paso a paso de la preparación
1. Preparar la base
Estirar los discos sobre la mesada y pincelar toda la superficie con manteca derretida o aceite para aportar más sabor y ayudar a que queden crocantes.
2. Agregar los condimentos
Distribuir el queso rallado, la sal, la pimienta y las hierbas elegidas de manera pareja sobre toda la masa. Luego espolvorear el polvo para hornear.
3. Formar las capas
Superponer ambos discos y presionar suavemente con las manos o un palo de amasar para integrar los ingredientes y generar una textura más hojaldrada.
4. Cortar los bizcochitos
Utilizar cuchillo o cortapizza para hacer tiras, cuadrados o rombos pequeños. También se pueden retorcer ligeramente para darles una forma más artesanal.
5. Llevar a la placa
Acomodar las piezas en una fuente previamente aceitada o cubierta con papel manteca, dejando un pequeño espacio entre cada una.
6. Pintar para dorar
Batir el huevo y pincelar cada bizcochito para lograr una terminación brillante y bien dorada.
7. Hornear
Cocinar en horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 15 minutos o hasta que estén inflados y con color dorado intenso.
8. Servir
Retirar y dejar entibiar unos minutos antes de consumir para que tomen mejor textura.
Consejos
- Para un sabor más intenso, sumar queso parmesano o una mezcla de quesos rallados.
- Si se quiere una textura extra crocante, pinchar apenas la masa antes de hornear.
- También pueden agregarse semillas de sésamo, chía o girasol sobre la superficie.
- Guardados en un recipiente hermético, se mantienen crocantes durante uno o dos días.
- Acompañan muy bien mate, café o picadas informales.