Un corte económico perfecto para guisos: la opción ideal para combatir el frío

Llegó el frío al país y cambiar la alimentación es necesario. Los platos calientes, abundantes y reconfortantes vuelven a ser protagonistas en la mesa diaria, acompañando las bajas temperaturas con sabores intensos y cocciones prolongadas.

Dentro de las variedades disponibles, hay una opción que se destaca por su equilibrio entre precio, rendimiento y resultado final, convirtiéndose en aliada clave para recetas caseras que priorizan lo nutritivo sin descuidar el bolsillo.

El corte económico e ideal para la olla que salva tus comidas de invierno

La carnaza es un corte vacuno muy utilizado en la cocina argentina, especialmente en preparaciones de olla. Proviene de la parte delantera del animal y se caracteriza por su gran contenido de tejido conectivo, lo que la hace ideal para cocciones largas.

Entre sus virtudes principales se destaca su excelente rendimiento: al cocinarse lentamente, se vuelve tierna, jugosa y con mucho sabor. Además, absorbe muy bien los condimentos y caldos, potenciando cualquier receta en la que se utilice.

A diferencia de otros cortes como roast beef o paleta, la carnaza requiere más tiempo de cocción, pero ofrece una textura más melosa y profunda. Es menos magra que algunos cortes, pero eso mismo le aporta una riqueza que la vuelve perfecta para guisos, estofados y sopas contundentes.

Ideal para cocciones largas, absorbe sabores y ofrece una textura única.

Una opción barata y rendidora

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite pagar desde el celular y acceder a distintos beneficios. Entre ellos, se destaca el 20% de descuento en carnicerías adheridas en días específicos.

Si este corte tiene un precio de $12.000, con el descuento del 20% se obtiene una rebaja de $2.400, por lo que el precio final queda en $9.600, generando un ahorro significativo en la compra.

Cabe destacar que, para que el beneficio aplique, es necesario pagar directamente desde la app utilizando dinero en cuenta, respetando las condiciones y topes establecidos en la promoción vigente.

Con descuentos exclusivos, comer rico y ahorrar es posible.

Tips para que quede bien tierna

Un buen truco para lograr una textura más suave es dejar la carne en reposo previo a la cocción. Podés sumergirla en leche durante al menos dos horas o utilizar una mezcla de agua con sal y un chorrito de vinagre. Este proceso ayuda a romper las fibras más duras y mejora notablemente el resultado final.

Además, es clave no salarla en exceso antes de cocinarla y optar por una cocción lenta y prolongada. A fuego bajo, con tiempo suficiente, el colágeno se descompone y la carne se vuelve mucho más tierna, jugosa y fácil de desarmar, ideal para platos de olla.

Un simple curado previo y una cocción lenta pueden transformar este corte en una carne tierna, jugosa y llena de sabor.

Recetas en las que se puede usar carnaza

Guiso de lentejas

Estofado de carne con papas

Locro tradicional

Puchero criollo

Ragú para pastas

Carne desmechada para rellenos