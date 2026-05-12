Alerta por bajas temperaturas y viento intenso: las regiones que estarán complicadas

Después de días con temperaturas moderadas en buena parte del país, las condiciones meteorológicas comenzaron a cambiar y varias regiones ya se preparan para jornadas marcadas por el frío y el viento.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas advertencias que alcanzan tanto al sur patagónico como al noreste argentino. Las previsiones anticipan un escenario que obligará a tomar precauciones y seguir de cerca la evolución del clima.

El ingreso de aire frío y las ráfagas intensas provocarán jornadas con condiciones climáticas adversas en distintas regiones del país.

Advertencia por frío y fuertes ráfagas: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas meteorológicas de nivel amarillo que alcanzan a diferentes regiones del país. Este tipo de advertencia indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar inconvenientes o afectar actividades cotidianas.

La primera de las alertas corresponde a vientos intensos y afecta principalmente al sudeste de la provincia de Santa Cruz. Según detalló el organismo oficial, se esperan ráfagas persistentes que podrían alcanzar velocidades importantes y generar reducción de visibilidad, complicaciones para circular y dificultades en actividades al aire libre.

En este sector patagónico, además, las bajas temperaturas típicas de la época potencian la sensación térmica, generando jornadas especialmente frías y condiciones climáticas adversas para quienes transiten rutas o permanezcan en espacios abiertos durante varias horas.

El sur de Santa Cruz aparece bajo alerta amarilla por ráfagas intensas que podrían generar complicaciones durante las próximas horas.

La segunda advertencia también es de nivel amarillo y está relacionada con frío extremo. En este caso, el área afectada se ubica en el extremo noreste argentino, especialmente en el norte de Misiones.

Allí se esperan temperaturas inusualmente bajas para la región, situación que podría representar riesgos moderados a altos para determinados grupos de personas.

El organismo meteorológico explicó que este tipo de fenómenos puede afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda prestar especial atención a la evolución de las condiciones climáticas.

El norte de Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por bajas temperaturas y condiciones de frío extremo.

Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se anticipa una seguidilla de mañanas frescas, con mínimas que podrían ubicarse cerca de los 10 grados. Las temperaturas máximas, en tanto, permanecerían por debajo de los 20 grados durante gran parte de la semana.

Aunque no existen alertas vigentes para el AMBA, el ingreso de aire frío provocará jornadas más otoñales y un marcado descenso térmico respecto de días anteriores. De acuerdo con el pronóstico, el viento y la nubosidad también podrían influir en la sensación térmica en distintos momentos del día.

Frente a este escenario, especialistas recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones para evitar inconvenientes relacionados con el frío y las ráfagas intensas.