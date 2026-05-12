Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes y nevadas en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta nivel amarilla por frío extremo y nevadas que afectará a dos provincias del sur del país este martes 12 de mayo.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió en las últimas una alerta amarilla por nevadas que afectará a Tierra del Fuego, en donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 30 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Rige una alerta nivel amarilla por vientos fuertes y nevadas en algunas provincias (Imagen captura).

Ante este situación, recomendaron evitar realizar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Además, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, el SMN confirmó que hay alerta del mismo nivel por vientos fuertes del sector sur en Santa Cruz. "El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este martes se espera una jornada con cielo mayormente claro y un ambiente frío a fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires. No se descartan lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 21°C.