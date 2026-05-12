Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 12 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CLIMA

Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes y nevadas en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por fuertes ráfagas de vientos y nevadas que afectarán a algunas zonas del país. Conocé los detalles, en la siguiente nota.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta nivel amarilla por frío extremo y nevadas que afectará a dos provincias del sur del país este martes 12 de mayo. 

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió en las últimas una alerta amarilla por nevadas que afectará a Tierra del Fuego, en donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 30 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Rige una alerta nivel amarilla por vientos fuertes y nevadas en algunas provincias (Imagen captura).
Rige una alerta nivel amarilla por vientos fuertes y nevadas en algunas provincias (Imagen captura).

Ante este situación, recomendaron evitar realizar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. 

Además, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, el SMN confirmó que hay alerta del mismo nivel por vientos fuertes del sector sur en Santa Cruz. "El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 km/h", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este martes se espera una jornada con cielo mayormente claro y un ambiente frío a fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires. No se descartan lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 21°C.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

Últimas noticias de Clima