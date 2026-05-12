El Gobierno anunció la creación de una comisión para gestionar los fondos destinados para hospitales universitarios

En medio del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema educativo superior y a horas de una nueva marcha universitaria, el Ministerio de Capital Humano anunció este lunes la creación de una comisión para gestionar hospitales universitarios en el país.

La medida fue confirmada en la previa a una nueva marcha universitaria convocada por sectores académicos, docentes y estudiantiles que reclaman mayores partidas presupuestarias para las casas de estudio.

La iniciativa será encabezada por la cartera que conduce Sandra Pettovello y estará integrada por rectores de universidades nacionales que administran hospitales universitarios.

Desde el Ministerio de Capital Humano buscamos la transparencia y la eficiencia en el financiamiento de las universidades nacionales.



Queremos instituciones con altas tasas de egreso, con rendimientos eficaces de sus cuentas, auditados periódicamente y que utilicen las... pic.twitter.com/JEdLmAdSJI May 11, 2026

Según explicaron desde el Gobierno, el objetivo de la medida será establecer criterios de distribución de recursos y coordinar políticas vinculadas al funcionamiento de esos centros de salud dependientes de las instituciones académicas.

El anuncio se produjo luego de una serie de cuestionamientos por parte de distintas universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, que denunció demoras y recortes en las transferencias destinadas al sostenimiento de hospitales universitarios. En esa línea, desde las instituciones educativas sostienen que la situación afecta el funcionamiento cotidiano y la prestación de servicios médicos.

En respuesta a esos reclamos, el Ministerio de Capital Humano aseguró que la decisión apunta a transparentar y reorganizar la asignación de fondos. Pettovello afirmó que el Gobierno no busca modificar el modelo de universidad pública, sino avanzar en mecanismos de auditoría y control sobre los recursos asignados a las casas de estudio nacionales.

Por su parte, durante una entrevista, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señaló que la nueva comisión buscará incorporar a universidades de distintas provincias para definir prioridades presupuestarias de manera conjunta. Entre las instituciones mencionadas se encuentran universidades de Córdoba, Cuyo, La Plata, Chaco y Santiago del Estero.

En tanto, el oficialismo resaltó que con el nuevo esquema intentará equilibrar la distribución de fondos entre los distintos hospitales universitarios del país. En ese sentido, remarcaron que existen centros de salud universitarios en provincias del interior que, según indicaron, requieren mayor asistencia estatal para sostener su funcionamiento regional.

Por último, el Ejecutivo sostiene que continuará avanzando con auditorías y revisiones sobre el uso de los recursos públicos destinados al sector educativo.