5 métodos efectivos para calefaccionar tu casa sin gastar plata y mantener el calor en los días de frío

Con la llegada de los primeros días fríos, empieza a notarse la necesidad de mantener los ambientes más templados sin recurrir constantemente a la calefacción. Entre el aumento en los consumos, la falta de ciertos recursos en algunos hogares o simplemente la intención de gastar menos, muchas personas buscan alternativas simples para conservar el calor de forma más eficiente.

En este contexto, empiezan a tomar protagonismo 5 trucos y soluciones prácticas que ayudan a sostener una temperatura agradable puertas adentro. Desde pequeños cambios en la rutina hasta formas de aprovechar mejor el calor natural, cada vez más gente opta por estrategias que no dependen exclusivamente de estufas o sistemas eléctricos.

5 trucos para calefaccionar el hogar y ahorrar plata

5 trucos para calefaccionar el hogar y ahorrar plata

1. Aprovechar al máximo la luz solar y sellar el calor por la noche

Durante el día, el sol es una fuente de calor gratuita que puede marcar la diferencia dentro de la casa. Abrir persianas y cortinas en las horas donde entra luz directa permite que los ambientes se templen de forma natural, sobre todo en espacios que reciben sol pleno. Pero tan importante como dejar entrar ese calor es evitar que se escape: cuando baja la temperatura, cerrar bien cortinas (mejor si son gruesas) y persianas ayuda a crear una barrera que retiene lo acumulado y reduce el ingreso de aire frío desde el exterior.

2. Bloquear corrientes de aire y mejorar el aislamiento

Los "chifletes" son uno de los principales motivos por los que una casa pierde temperatura sin que se note. Sellar puertas, ventanas y pequeñas ranuras con burletes, telas enrolladas, o incluso almohadones en la parte baja de las puertas puede hacer una gran diferencia. Para reforzar el aislamiento, un truco casero muy útil es colocar plástico de burbujas o bolsas en los vidrios, ya que genera una cámara de aire que funciona como aislante. Si usás algún calefactor, sumar una lámina de papel aluminio detrás ayuda a que el calor rebote hacia el interior y no se pierda en la pared.

3. Usar textiles para conservar la temperatura

Las alfombras, mantas y cortinas no solo cumplen una función estética, también son clave para mantener los ambientes más cálidos. El piso frío, sobre todo en casas con cerámica o cemento, absorbe gran parte del calor, por lo que sumar alfombras gruesas ayuda a cortar esa pérdida. A la vez, tener mantas a mano en sillones o camas permite abrigarse sin prender calefacción, mientras que los almohadones reducen el contacto con superficies frías y hacen que el espacio se sienta más acogedor.

4. Organizar los espacios para concentrar el calor

No siempre es necesario calefaccionar toda la casa. Cerrar las puertas de los ambientes que no se usan permite concentrar el calor en los espacios donde realmente estás, generando un clima más confortable sin gastar de más. También es importante ubicar bien los muebles: evitar tapar ventanas donde entra el sol o bloquear fuentes de calor hace que el aire templado circule mejor y se aproveche más cada recurso disponible.

5. Aprovechar el calor de la cocina y ventilar de forma controlada

Cocinar puede convertirse en un aliado inesperado en los días fríos. Preparar guisos, sopas o comidas de larga cocción no solo aporta platos reconfortantes, sino que también ayuda a calentar el ambiente de forma natural. Incluso, después de usar el horno, dejar la puerta abierta unos minutos permite que ese calor residual se distribuya en la cocina. A su vez, es importante ventilar el hogar al menos una vez al día: abrir ventanas durante unos 10 minutos al mediodía permite renovar el aire sin enfriar completamente los ambientes, reduciendo la humedad y mejorando la sensación térmica general.

Extra: calefactor casero con macetas

Extra: calefactor casero con macetas

Una opción casera que circula mucho es armar un pequeño calefactor usando macetas de barro. La idea es colocar velas en el interior y cubrirlas con otra maceta dada vuelta, lo que permite concentrar y mantener el calor durante más tiempo. Funciona como una fuente térmica simple, ideal para espacios chicos.

De todas formas, hay que tener precaución: la base puede calentarse bastante y, si se apoya directamente sobre muebles o superficies delicadas, puede dañarlas. Para evitarlo, se puede armar una versión colgante con cadenas o soportes, de modo que no esté en contacto directo con nada. Además de ser más seguro, le suma un detalle estético al ambiente.