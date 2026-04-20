El Gobierno lanza un nuevo subsidio para garrafas: ¿De cuánto será el reintegro y cómo inscribirse?

Por medio de la Disposición 1/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía oficializó el nuevo esquema de asistencia para usuarios de gas licuado de petróleo (GLP).

El sistema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reemplaza formalmente al Programa Hogar y establece un beneficio de $9.593 por garrafa de 10 kilos.

La medida, implementada por la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, busca optimizar la ayuda estatal mediante un sistema de reintegro directo en las cuentas bancarias o billeteras virtuales de los beneficiarios.

Estacionalidad y topes de consumo

El nuevo régimen contempla la mayor demanda de energía durante los meses fríos. Por este motivo, el calendario de asistencia se dividirá de la siguiente manera: por temporada invernal (1° de abril al 30 de septiembre), el subsidio cubrirá hasta dos garrafas por mes; y el resto del año, la asistencia alcanzará a una sola unidad mensual.

Cómo acceder al beneficio

Para recibir el subsidio, los interesados deberán cumplir con un proceso de registro obligatorio. Los pasos principales son:

Inscripción: Registrarse en la web oficial del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Registrarse en la web oficial del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Declaración: Completar los datos personales y socioeconómicos requeridos.

Completar los datos personales y socioeconómicos requeridos. Validación: El sistema cruzará información con la ANSES para verificar los ingresos del hogar y determinar la elegibilidad.

Una vez aprobada la solicitud, el usuario podrá realizar la compra y el Banco Nación procesará el reintegro de los fondos de manera digital.

Actualización y control

La normativa establece que el monto de $9.593 no es fijo, sino que podrá ser actualizado periódicamente en función de la evolución del precio del butano y los costos operativos del sector.

Con este cambio de modelo, el Gobierno apunta a una "focalización quirúrgica" de la asistencia, utilizando la base de datos de ANSES para asegurar que el recurso llegue efectivamente a los sectores que no cuentan con acceso a la red de gas natural y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.