¿El truco de la moneda en el router funciona? La advertencia de los expertos para que tu WiFi no pierda señal

No todo lo que circula en redes sociales es efectivo. El truco de poner una moneda sobre el router de WiFi se volvió tendencia este último tiempo, prometiendo que el metal actúa como un reflector para que la señal llegue a toda la casa.

Sin embargo, los expertos en tecnología advierten que esta práctica no tiene resultados reales y explican qué es lo que falla en la conexión de los hogares.

Si tu internet tiene microcortes o la señal no llega a las habitaciones, prestá atención. Acá te contamos la verdad sobre el método de la moneda y las soluciones técnicas que sí funcionan para que el WiFi "vuele".

¿Por qué la moneda no mejora el WiFi?





La teoría que se viralizó sostiene que el metal de la moneda ayuda a redirigir las ondas de internet hacia las "zonas muertas" de la vivienda.

Si bien es cierto que los metales influyen en las ondas electromagnéticas, los técnicos coinciden en que una pieza tan pequeña no tiene capacidad suficiente para modificar la distribución de la señal.

Cualquier mejora percibida es pura coincidencia o se debe a que el equipo fue movido levemente de posición.

El truco de poner una moneda sobre el router de WiFi se volvió tendencia este último tiempo.

Las causas reales de una mala conexión





La calidad del internet en casa depende de factores que una moneda no puede solucionar. La señal de WiFi sufre principalmente por:

Obstáculos físicos: las paredes gruesas y los espejos bloquean el paso de las ondas.

Interferencias: otros aparatos electrónicos como microondas o teléfonos inalámbricos "pisan" la señal del router.

Ubicación incorrecta: si el módem está en el piso o escondido dentro de un mueble, el alcance se reduce a la mitad.

Consejos certificados para que el internet ande rápido





Para optimizar el servicio sin recurrir a métodos improvisados, los especialistas recomiendan realizar estos ajustes hoy mismo:

Posición elevada: ubicá el router en un lugar central de la casa y a una altura mínima de un metro y medio. Lugar despejado: evitá que el equipo esté rodeado de objetos metálicos grandes o dentro de placares. Reiniciar el equipo: apagar el módem durante 30 segundos una vez por semana ayuda a limpiar errores internos y mejorar la velocidad. Cambio de banda: si tu equipo es moderno, usá la banda de 5 GHz para navegar cerca del router y la de 2.4 GHz si estás en otra habitación.

Para casas con muchas paredes o varios pisos, la única solución definitiva es la instalación de repetidores o sistemas Mesh. La clave para un internet de calidad está en la ubicación estratégica del equipo y no en soluciones caseras que carecen de base técnica.