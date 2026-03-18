Muebles de madera como nuevos: el truco casero con solo 2 ingredientes de cocina para devolverles el brillo

El uso constante de algunos muebles del hogar puede provocar con el tiempo la pérdida de brillo o notar signos de percudido. Sin embargo, existen trucos caseros que harán que queden como nuevos casi sin esfuerzo.

Al momento de encarar una jornada de limpieza profunda, se recurre a productos específicos que suelen ser muy costosos. No obstante, en múltiples oportunidades se puede solucionar en simples pasos y con productos que hay en los hogares.

La madera es uno de los elementos más utilizados para la decoración en interiores. Para su conservación se puede recurrir a métodos que no requieren muchos pasos y llevan menos de dos ingredientes.

Paso a paso: cuáles son los métodos más elegidos para limpiar los muebles de madera

Uno de los productos más elegidos para la limpieza de los muebles es el vinagre, ya que puede eliminar el polvo, los restos de grasa o las manchas sin que se altere el color.

Los interesados en este truco deberán mezclar una parte de vinagre blanco en dos partes de agua tibia y humedecer un paño. Luego deberán pasarlo suavemente por la superficie.

Otra de las mezclas que mejores resultados provoca es la de aceite de oliva con limón, que promete devolver el brillo casi al instante y nutrir la madera en pocos pasos.

Quienes deseen alcanzar este objetivo ddeberán mezclar media taza de aceite de oliva con el jugo de medio limón. Después, aplicar este producto con un paño húmedo y de forma suave, y retirar el exceso con un paño seco.

En el caso de que los muebles tengan manchas difíciles de sacar, podrán utilizar una mezcla de aceite con bicarbonato de sodio para que quede una superficie uniforme en pocos minutos.

En este caso, tendrán que mezclar una cucharada de bicarbonato con una de aceite, que puede ser de girasol o de oliva, y luego de esto frotar suavemente sobre la mancha con un paño y movimientos circulares.