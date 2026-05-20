En pocos pasos: convertí los palitos de helado en una solución práctica para el jardín

Tomar helado es una de las ideas más convenientes para millones de personas que desean algo dulce durante los días de calor o cuando aparece algún antojo.

Sin embargo, los palitos de madera se pueden convertir en un verdadero problema por la cantidad de residuos que generan.

Estos objetos pueden tener una vida útil mucho más extensa luego de reciclarlos con un poco de ingenio, sin tener que gastar una fortuna y con herramientas que se tienen disponibles en los hogares o que se pueden conseguir en cualquier almacén.

Entre las alternativas disponibles para reutilizar estos palitos de madera y transformar el jardín, una de las más elegidas es convertirlos en un pequeño cercado que les permita proteger las plantas.

Los palitos de helado se pueden convertir en un aliado clave para los que realizan manualidades.

¿Qué se necesita para hacer un cerco con los palitos de madera?

Palitos de helado limpios y secos.

Pegamento.

Pintura o barniz (opcional).

Tijera.

Hilo o alambre fino.

Cuáles son las ventajas de realizar manualidades con madera





La madera es uno de los materiales más elegidos para los que desean darle una nueva oportunidad a objetos que generalmente se desechan porque son económicos, livianos y fáciles de conseguir.

Además, se destacan por su versatilidad para trabajar y que estéticamente queda muy bien para decorar distintos sectores de la casa, tanto del interior como de exteriores, como pueden ser livings, balcones, patios o jardines.

Paso a paso: cómo se puede realizar un cercado de madera con palitos de helado

Lo primero que deben realizar los interesados en darle una segunda oportunidad a los palitos de madera será limpiarlos bien y dejarlos secar mientras se analiza de qué tamaño lo van a construir.

Luego de esto, deben pegar los palitos de forma vertical, utilizando unos alambres finos de forma horizontal para darle la estructura deseada. Una vez que se peguen, dejarlos secar por completo.

De manera optativa, pueden pintarlos o solamente colocarles barniz para que queden de la forma que más deseen, dependiendo de si buscan una terminación en color madera o un estilo decorativo.

Cuando ya se hayan realizado estos pasos, tendrán que clavarlos en la tierra para que queden colocados alrededor de las plantas.