Ola polar: alerta amarilla por frío extremo en 5 provincias

Después de varios días marcados por mañanas heladas, cielo cubierto y temperaturas muy bajas en distintas regiones del país, el frío intenso continúa avanzando y mantiene en alerta a buena parte del territorio nacional.

Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue con jornadas grises y sensación térmica reducida, el norte argentino enfrenta un escenario todavía más severo y extraño, teniendo en cuenta sus características geográficas.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para cinco provincias y prevé un fin de semana pasado por una importante ola polar.

El avance del aire frío mantiene temperaturas bajas y cielos cubiertos en distintas regiones del país.

Ola polar: ¿Cuáles son las 5 provincias bajo alerta amarilla por frío extremo?

La alerta amarilla por frío extremo emitida por el Servicio Meteorológico implica un riesgo moderado para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Según el mismo informe, el aviso alcanza a la totalidad de Tucumán, noreste de Catamarca, el noreste de Santiago del Estero, el sur de Chaco y sectores ubicados en el norte y sur de Corrientes.

A su vez, se menciona que en estas zonas se esperan jornadas con marcas térmicas muy bajas, fuerte sensación de frío y persistencia de aire polar.

Estas proyecciones llaman especialmente la atención debido a que gran parte de esas regiones posee un clima subtropical con estación seca, caracterizado habitualmente por jornadas cálidas y elevados niveles de humedad durante buena parte del año.

Por eso, la presencia de aire polar intenso y marcas térmicas tan bajas representan una situación poco frecuente para muchas localidades del norte argentino.

El área marcada en amarillo corresponde a las provincias alcanzadas por la alerta por temperaturas extremas.

Aunque el AMBA no se encuentra bajo alerta por temperaturas extremas, continúa atravesando días con abundante nubosidad, escasa presencia de sol y registros térmicos bajos para esta época del año. Además, la humedad y el viento suave colaboran para mantener una sensación térmica aún menor.

El avance de la masa de aire frío provoca mañanas especialmente frías y tardes con poca recuperación térmica. En muchas localidades del norte argentino, incluso, se esperan mínimas cercanas a los 0 grados y heladas aisladas en sectores rurales.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan extremar cuidados, principalmente durante las primeras horas del día y por la noche. También aconsejan prestar especial atención a personas en situación de calle, adultos mayores y chicos pequeños, quienes suelen ser los más afectados por este tipo de fenómenos.

En todas las provincias bajo alerta amarilla, el Servicio Meteorológico mantiene el monitoreo constante de la situación y no descarta actualizaciones en las próximas horas si las condiciones persisten o se intensifican.

Las autoridades recomiendan extremar cuidados ante las bajas temperaturas y seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico.

Consejos para enfrentar el frío extremo

Abrigarse con varias capas de ropa liviana

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantener los ambientes ventilados al utilizar calefacción

Consumir bebidas calientes y mantenerse hidratado

No exponerse al aire libre durante largos períodos

Prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias

Revisar estufas y calefactores para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Mantener una alimentación caliente y equilibrada