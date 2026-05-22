Crece la tensión por la llegada del "Súper El Niño": ¿Qué pasará en Argentina?

Una nueva alarma relacionada con el clima se encendió en las últimas horas a raíz del aumento acelerado de la temperatura en las aguas del Océano Pacífico: se trata de la posible llegada del fenómeno del "Súper El Niño", que podría ser el más fuerte desde 2015-2016.

Los expertos en clima indican que todo surge por la enorme masa de agua cálida acumulada en las profundidades del Pacífico central y oriental que, con el tiempo, ascenderá a la superficie e irá potenciando el fenómeno.

A diferencia de otros años, este será más extremo desde que existen registros modernos, e incluso superará al "Súper El Niño" que tuvo lugar en 2015-2016. De esta manera, el impacto sobre las condiciones meteorológicas del mundo, incluyendo Argentina, sería fuerte.

El fenómeno de "El Niño" es un ciclo climático natural que ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial tropical se calientan por encima de sus valores históricos promedio. Esto trae cambios en los patrones de viento en las diferentes regiones de todo el mundo.

Crece la preocupación por el fenómeno de "Súper El Niño".

Como consecuencia, los fenómenos varían. Algunas zonas padecen sequías severas, olas de calor e incremento del riesgo de incendios forestales, mientras que, en el otro extremo, varias se ven afectadas por lluvias torrenciales e inundaciones.

Y en cuanto a lo que puede ocurrir en Argentina, se prevé que estos efectos también repercutan en el país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya estudia el impacto del fenómeno, que otros años trajo precipitaciones extremas en la región pampeana y el litoral, como pasó en 1997-1998, cuando hubo trágicas inundaciones y más de 120 mil evacuados en provincias de la zona.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), finalmente, indica que el "El Niño" podría activarse en junio, a lo largo del verano y el otoño del hemisferio norte. En tanto, su pase a "Súper El Niño" llegaría entre noviembre de este año y enero del próximo año.