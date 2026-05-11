Receta de rosquetes tucumanos: cómo hacer el dulce casero perfecto para el mate

La merienda ocupa un lugar especial dentro de las costumbres argentinas y, en el norte del país, existen preparaciones tradicionales que siguen pasando de generación en generación.

Entre mates, charlas y recetas caseras, los rosquetes tucumanos se mantienen como uno de los dulces más elegidos para acompañar las tardes.

Además, gracias a su sabor suave y textura esponjosa, se convierten en una verdadera tentación casera o el antojo para una tarde en familia o con amigos.

Los rosquetes tucumanos son una tradición de las meriendas del norte argentino y todavía se preparan con recetas familiares.

Ingredientes para preparar rosquetes tucumanos



500 gramos de harina leudante.

3 huevos.

100 gramos de azúcar.

80 gramos de manteca o grasa.

Ralladura de limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

100 mililitros de leche tibia.

1 pizca de sal.

Azúcar extra para decorar.





Harina, huevos, azúcar y ralladura de limón son la base de esta tradicional receta tucumana.

Paso a paso de la preparación





En un bol grande colocar la harina junto con el azúcar y la pizca de sal. Mezclar bien para integrar todos los ingredientes secos.

Agregar la manteca previamente derretida, los huevos, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Comenzar a unir lentamente mientras se incorpora la leche tibia de a poco.

Amasar durante varios minutos hasta obtener una preparación suave, homogénea y apenas húmeda. Si la masa se pega demasiado en las manos, sumar un poco más de harina.

Dejar descansar durante unos 20 minutos tapada con un repasador limpio para que tome mejor textura.

Luego cortar pequeñas porciones y formar cilindros delgados. Unir las puntas para darles la clásica forma circular de rosquete.

Colocar las piezas en una placa previamente enmantecada o aceitada, dejando cierta separación entre cada una.

Llevar a horno moderado durante aproximadamente 20 o 25 minutos, hasta que comiencen a dorarse suavemente.

Retirar del horno y, todavía tibios, espolvorear con azúcar o pasarlos apenas por un almíbar liviano para darles un brillo tradicional.

La masa debe amasarse hasta lograr una textura suave antes de formar los clásicos rosquetes circulares.

Consejos de la abuela tucumana





Muchas familias reemplazan la manteca por grasa vacuna para lograr un sabor más auténtico y una textura más aireada.

La clave está en no cocinar demasiado los rosquetes para que mantengan el interior suave.

Algunos agregan anís o unas gotas de licor para darles un aroma más casero y tradicional.

Si se guardan en frascos herméticos, pueden mantenerse tiernos durante varios días.

Para acompañarlos como en las casas tucumanas, nada mejor que servirlos junto a mates bien calientes o café con leche.