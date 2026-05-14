Tostadas francesas esponjosas y fáciles: la receta perfecta para "salvar" la merienda

Las tostadas francesas son una de esas recetas simples que nunca fallan a la hora de la merienda. Con pocos ingredientes y en apenas unos minutos, se puede lograr una versión esponjosa, dorada y muy sabrosa, ideal para acompañar con unos mates, té o café.

Aunque hoy son un clásico de las meriendas y desayunos, las "french toast" tienen un origen que todavía genera debate. Algunas teorías sostienen que nacieron en la antigua Roma, donde ya se preparaba pan remojado en leche y luego cocinado al fuego.

Con el paso de los siglos, la receta fue evolucionando hasta parecerse a la versión actual. Durante la Edad Media en Europa se sumaron ingredientes como el huevo batido y distintas especias, que le dieron el sabor y la textura que hoy las hicieron populares.

Existen distintas maneras de prepararlas según los gustos y los ingredientes disponibles en casa. Se pueden hacer tanto con pan de campo como con pan lactal de rodaja gruesa, una variante que demuestra la versatilidad de esta receta clásica.

Qué pan elegir y cuáles son las mejores variantes para hacer tostadas francesas esponjosas





A la hora de preparar tostadas francesas, el tipo de pan puede marcar la diferencia. Aunque muchas personas eligen pan francés o baguette, también se pueden lograr muy buenos resultados con brioche, pan integral o variedades saborizadas, como las que tienen canela. Lo importante es que tenga una textura firme para absorber la mezcla sin romperse.

Otra de las ventajas de esta receta es que admite muchas variantes. A la preparación clásica se le puede sumar esencia de vainilla, canela o ralladura de limón y naranja para darle más sabor. Además, las tostadas pueden cocinarse en sartén, al horno o en plancha, según la textura y el nivel de crocancia que se busque.

Las "french toast" son una preparación clásica a base de pan remojado en una mezcla de huevo y leche, que luego se cocina hasta quedar dorado y esponjoso.

Al momento de servirlas, las opciones también son amplias. Se pueden acompañar con miel, frutas frescas, azúcar impalpable o incluso crema chantilly y nueces, ideal para transformar una merienda simple en algo más especial.

Receta de tostadas francesas: ingredientes y paso a paso sencillo





Ingredientes

1 huevo

1/2 taza de leche

1 cucharada de azúcar

Manteca

4 o 5 rodajas de pan lactal, de campo o de sándwich de miga

Azúcar impalpable

Azúcar mascabo

Miel

Arándanos.

Paso a paso de la receta