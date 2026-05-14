Tostadas francesas esponjosas y fáciles: la receta perfecta para "salvar" la merienda
Una preparación simple y casera que permite lograr tostadas francesas suaves y doradas en pocos pasos, con ingredientes básicos y distintas opciones de acompañamiento.
Las tostadas francesas son una de esas recetas simples que nunca fallan a la hora de la merienda. Con pocos ingredientes y en apenas unos minutos, se puede lograr una versión esponjosa, dorada y muy sabrosa, ideal para acompañar con unos mates, té o café.
Aunque hoy son un clásico de las meriendas y desayunos, las "french toast" tienen un origen que todavía genera debate. Algunas teorías sostienen que nacieron en la antigua Roma, donde ya se preparaba pan remojado en leche y luego cocinado al fuego.
Con el paso de los siglos, la receta fue evolucionando hasta parecerse a la versión actual. Durante la Edad Media en Europa se sumaron ingredientes como el huevo batido y distintas especias, que le dieron el sabor y la textura que hoy las hicieron populares.
Existen distintas maneras de prepararlas según los gustos y los ingredientes disponibles en casa. Se pueden hacer tanto con pan de campo como con pan lactal de rodaja gruesa, una variante que demuestra la versatilidad de esta receta clásica.
Qué pan elegir y cuáles son las mejores variantes para hacer tostadas francesas esponjosas
A la hora de preparar tostadas francesas, el tipo de pan puede marcar la diferencia. Aunque muchas personas eligen pan francés o baguette, también se pueden lograr muy buenos resultados con brioche, pan integral o variedades saborizadas, como las que tienen canela. Lo importante es que tenga una textura firme para absorber la mezcla sin romperse.
Otra de las ventajas de esta receta es que admite muchas variantes. A la preparación clásica se le puede sumar esencia de vainilla, canela o ralladura de limón y naranja para darle más sabor. Además, las tostadas pueden cocinarse en sartén, al horno o en plancha, según la textura y el nivel de crocancia que se busque.
Al momento de servirlas, las opciones también son amplias. Se pueden acompañar con miel, frutas frescas, azúcar impalpable o incluso crema chantilly y nueces, ideal para transformar una merienda simple en algo más especial.
Receta de tostadas francesas: ingredientes y paso a paso sencillo
Ingredientes
- 1 huevo
- 1/2 taza de leche
- 1 cucharada de azúcar
- Manteca
- 4 o 5 rodajas de pan lactal, de campo o de sándwich de miga
- Azúcar impalpable
- Azúcar mascabo
- Miel
- Arándanos.
Paso a paso de la receta
- En un plato hondo colocar el huevo, la leche y el azúcar. Batir hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.
- Cortar el pan en rebanadas gruesas, de entre 1 y 1,5 centímetros, para que mantenga su forma durante la cocción.
- Sumergir cada rodaja en la preparación, asegurándose de que absorba bien el líquido por ambos lados sin desarmarse.
- Calentar una sartén con manteca a fuego bajo a medio y cocinar las tostadas hasta que estén doradas por fuera y tiernas en el interior, dándolas vuelta para lograr una cocción pareja.
- Para una versión crocante, espolvorear azúcar común o mascabo sobre las tostadas en la sartén al momento de girarlas, permitiendo que se derrita y forme una capa caramelizada.
- Retirar del fuego y servir calientes, con azúcar impalpable espolvoreada, miel o sirope, y frutas frescas como arándanos o frutillas.
- Como variante, se puede utilizar sándwich de miga previamente remojado en la mezcla y cocinarlo en sartén con manteca hasta dorar, logrando un interior suave y un exterior dorado.