Pizza de avena sin horno: cómo hacerla en sartén y en pocos minutos

La pizza se consagró como una de las comidas favoritas de los argentinos para compartir durante los momentos de descanso. Sin embargo, quienes buscan mantener una alimentación equilibrada suelen evitarla por su alto contenido de harinas de trigo refinadas y otros elementos calóricos. Para solucionar este dilema, apareció una alternativa innovadora que conserva el sabor tradicional del clásico italiano pero en una versión mucho más amigable con el cuerpo.

La preparación resulta ideal para resolver una cena rápida y permite jugar con coberturas naturales a elección de cada comensal. Cocinar este plato no demanda mucha capacidad en la cocina y requiere un tiempo de preparación de tan solo 10 minutos.

Ingredientes para la masa y la cobertura

Para elaborar la base crocante de esta pizza saludable, se necesitan elementos básicos que habitualmente se encuentran en cualquier alacena. La elección de los toppings determina el perfil nutricional final del plato.

Elementos para la base

1 taza de avena o harina de avena

1 huevo

1 chorrito de agua tibia

1 cucharadita de polvo para hornear

Sal a gusto

Orégano

Ajo en polvo

Componentes para la cubierta:

Salsa de tomate natural

Queso (preferentemente port salut o muzzarella magra)

Hojas de rúcula fresca

Tomates cherry

Fetas de jamón

Con ingredientes simples como avena, huevo y condimentos básicos, podés armar una base nutritiva y sumarle tus vegetales favoritos.

Preparación paso a paso en la sartén

El proceso de elaboración destaca por su extrema sencillez, ya que no requiere amasado ni tiempos prolongados de leudado. Siguiendo estos pasos ordenados, la cocción se resuelve directamente sobre la hornalla en un abrir y cerrar de ojos.