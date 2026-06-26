Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 26 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
UNA OPCIÓN SALUDABLE

Pizza de avena sin horno: cómo hacerla en sartén y en pocos minutos

La pizza de avena sin horno es la alternativa ideal para comer liviano este fin de semana, sin harinas refinadas y usando ingredientes frescos en la sartén.

Dayra, Arellano
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La pizza se consagró como una de las comidas favoritas de los argentinos para compartir durante los momentos de descanso. Sin embargo, quienes buscan mantener una alimentación equilibrada suelen evitarla por su alto contenido de harinas de trigo refinadas y otros elementos calóricos. Para solucionar este dilema, apareció una alternativa innovadora que conserva el sabor tradicional del clásico italiano pero en una versión mucho más amigable con el cuerpo.

La preparación resulta ideal para resolver una cena rápida y permite jugar con coberturas naturales a elección de cada comensal. Cocinar este plato no demanda mucha capacidad en la cocina y requiere un tiempo de preparación de tan solo 10 minutos.

Ingredientes para la masa y la cobertura

Para elaborar la base crocante de esta pizza saludable, se necesitan elementos básicos que habitualmente se encuentran en cualquier alacena. La elección de los toppings determina el perfil nutricional final del plato.

Elementos para la base

  • 1 taza de avena o harina de avena

  • 1 huevo

  • 1 chorrito de agua tibia

  • 1 cucharadita de polvo para hornear

  • Sal a gusto

  • Orégano

  • Ajo en polvo

Componentes para la cubierta:

  • Salsa de tomate natural

  • Queso (preferentemente port salut o muzzarella magra)

  • Hojas de rúcula fresca

  • Tomates cherry

  • Fetas de jamón

Con ingredientes simples como avena, huevo y condimentos básicos, podés armar una base nutritiva y sumarle tus vegetales favoritos.
Con ingredientes simples como avena, huevo y condimentos básicos, podés armar una base nutritiva y sumarle tus vegetales favoritos.

Preparación paso a paso en la sartén

El proceso de elaboración destaca por su extrema sencillez, ya que no requiere amasado ni tiempos prolongados de leudado. Siguiendo estos pasos ordenados, la cocción se resuelve directamente sobre la hornalla en un abrir y cerrar de ojos.

  1. Colocar la avena en un recipiente limpio junto con la sal, el orégano, el ajo en polvo y el polvo para hornear. Mezclar enérgicamente con una cuchara para integrar de forma correcta todos los ingredientes secos.

  2. Incorporar el huevo a los secos y revolver nuevamente toda la estructura de la masa. Luego, agregar un chorrito de agua tibia hasta obtener una mezcla homogénea y bien ligada.

  3. Llevar la preparación completa al vaso de una licuadora eléctrica. Procesar los ingredientes durante aproximadamente un minuto o hasta alcanzar una textura fina y completamente uniforme.

  4. Calentar una sartén a fuego medio previamente pincelada con una fina capa de aceite para evitar adherencias. Verter la mezcla procesada en el centro, extendiéndola con suavidad hasta formar un círculo similar al de una pizza tradicional.

  5. Cocinar durante unos minutos de un lado hasta que dore y luego dar vuelta la base con una espátula. Agregar la salsa de tomate, el queso seleccionado y tapar la sartén para que el calor concentrado derrita los lácteos.

  6. Sumar las hojas de rúcula, los tomates cherry cortados y el jamón en los últimos minutos de cocción. Retirar de la hornalla cuando la base esté crocante y el queso se encuentre perfectamente fundido.


Esta nota habla de:
1
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

2
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

3
Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"
ENTREVISTAS

Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"

4
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de Recetas saludables