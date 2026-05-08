Asado rendidor: el corte de carne sabroso y a precio amigo para compartir el fin de semana

El fin de semana y el asado forman un plan ideal para miles de familias argentinas. Ya sea en reuniones con amigos, encuentros familiares o simplemente para disfrutar de una comida distinta, la parrilla continúa siendo una de las tradiciones gastronómicas más elegidas del país.

Dentro de las alternativas más baratas aparece un corte que logra un equilibrio ideal entre sabor, rendimiento y costo. Con buena cantidad de carne, textura tierna y múltiples posibilidades de preparación, se transforma en una opción cada vez más elegida.

El asado del fin de semana sigue siendo una de las tradiciones más elegidas por las familias argentinas.

El corte de carne vacuno que combina jugosidad, buen tamaño y valor accesible





El asado de bife es un corte vacuno muy valorado por su tamaño, sabor intenso y facilidad de cocción. Se obtiene de la zona de las costillas y suele presentar un equilibrio ideal entre carne y grasa, lo que ayuda a mantener la jugosidad durante la parrilla.

Entre sus principales virtudes aparece el rendimiento. Gracias a su estructura y grosor, permite obtener porciones abundantes y parejas, algo muy buscado en reuniones familiares o comidas compartidas. Además, puede cocinarse tanto a fuego fuerte como a cocción lenta, adaptándose a distintos estilos de asado.

A diferencia del asado tradicional, que suele tener mayor presencia de hueso y grasa, el asado de bife se caracteriza por contar con mucho más contenido de carne y una cantidad mínima de cartílago o materia descartable.

Esto lo convierte en una opción muy valorada por quienes buscan aprovechar mejor cada porción y obtener cortes más carnosos, tiernos y rendidores para la parrilla.

Su equilibrio entre carne y grasa ayuda a conservar la jugosidad durante toda la cocción.

Cómo conseguir asado de bife con descuento durante mayo





Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia que permite acceder a importantes beneficios en distintos rubros. Durante mayo de 2026, la aplicación ofrece un 20% de descuento en carnicerías adheridas de lunes a viernes, una promoción muy utilizada por quienes buscan ahorrar en compras cotidianas.

Actualmente, la promoción tiene un tope de reintegro unificado de $5.000 semanales por persona y el dinero se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

En este caso, si el kilo de asado de bife cuesta $15.000, con el beneficio vigente el consumidor obtiene un reintegro de $3.000, por lo que el gasto final queda en $12.000. Esto convierte al corte en una opción todavía más conveniente para organizar almuerzos y cenas durante el fin de semana.

Cabe destacar que, para que el descuento aplique, es necesario pagar mediante Cuenta DNI utilizando las funciones "Pagar QR" débito en cuenta, "Link de pago", "Clave DNI" en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios.

Es decir, el beneficio no aplica para pagos realizados con tarjetas Visa o Mastercard asociadas ni mediante códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

La promoción de Cuenta DNI permite ahorrar en carnicerías adheridas de lunes a viernes durante mayo de 2026.

La mejor cocción a la parrilla





Para lograr un buen resultado en la parrilla, el asado de bife necesita una cocción pareja y paciencia. Lo ideal es comenzar con brasas moderadas para permitir que el calor penetre lentamente y conserve los jugos internos de la carne.

Muchos parrilleros recomiendan salar el corte antes de llevarlo al fuego y cocinarlo primero del lado del hueso. De esta manera se obtiene una textura más tierna y una superficie dorada que resalta el sabor.