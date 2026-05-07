Cuesta $6.200 el kilo y es muy tierno: el corte ideal para asados y recetas al horno

La falda es uno de esos cortes de carne que poco a poco volvió a ganar protagonismo entre quienes buscan opciones rendidoras y económicas para cocinar en casa. Aunque durante mucho tiempo quedó relegada frente a otros clásicos de la parrilla, hoy cada vez más personas la eligen por su sabor y su versatilidad.

Además de ser una alternativa más accesible, se consigue por alrededor de $6.200 el kilo si se utiliza el 20% de descuento que tiene Cuenta DNI y puede utilizarse en distintas preparaciones, desde asados hasta recetas al horno, lo que la convierte en una opción ideal para sumar algo de proteína sin poner plata de más.

El corte predilecto de muchos asadores por su adaptabilidad

El corte predilecto de muchos asadores por su adaptabilidad

La falda es un corte que proviene de la parte baja del costillar de la vaca, cerca del pecho, y se caracteriza por tener fibras largas, bastante sabor y una buena presencia de grasa entreverada. Suele venir en piezas amplias y alargadas, con hueso en muchos casos, lo que le aporta todavía más jugosidad durante la cocción.

Una de sus principales virtudes es la textura tierna que puede lograr cuando se cocina correctamente. Aunque tiene una consistencia más fibrosa que otros cortes, al hacerse a fuego lento o durante el tiempo adecuado queda suave y muy sabrosa.

Por eso suele funcionar muy bien tanto para el asado tradicional como para preparaciones al horno, a la olla o incluso hervida para comidas más caseras. Además de ser rendidora, la falda tiene la ventaja de adaptarse a distintas recetas sin perder sabor.

Puede cocinarse marinada, desmenuzada o acompañada con verduras y salsas, y suele ser una opción elegida por los que buscan un corte abundante y económico. También aporta una buena cantidad de proteínas y nutrientes como hierro y vitaminas del complejo B, fundamentales para la energía y el mantenimiento muscular.

Cómo aprovechar el descuento de Cuenta DNI para comprar falda más barata

Una de las promociones más aprovechadas por los usuarios de Cuenta DNI sigue siendo el descuento en carnicerías, ya que permite acceder a distintos cortes a precios mucho más convenientes. En tiempos donde cada compra pesa más en el bolsillo, este tipo de beneficios ayuda a estirar el presupuesto y resolver varias comidas sin gastar tanto.

Dentro de las opciones más buscadas aparece la falda, un corte rendidor y versátil que suele encontrarse por unos $7.699 el kilo en supermercados y algunas carnicerías.

Sin embargo, aplicando el descuento del 20% que tiene la aplicación en comercios de barrio el ahorro ronda los $1.539, por lo que el precio final queda cerca de los $6.200.

La promoción está disponible de lunes a viernes durante mayo de 2026 y únicamente aplica a compras realizadas desde la app mediante herramientas como "Pagar QR", "Link de pago" o "Clave DNI" en comercios adheridos. No entran dentro del beneficio las operaciones hechas con tarjetas ni los pagos realizados con códigos QR de otras billeteras virtuales. Además, el reintegro tiene un tope de $5.000 por semana y por persona.