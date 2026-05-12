La achura premium que bajó de precio y ahora muchos aprovechan para el asado

En Argentina, el asado sigue siendo mucho más que una comida. De hecho, para muchos es sinonimo de reuniones familiares y encuentros con amigos.

Dentro de las opciones más valoradas por los fanáticos parrilleros, existe una achura que combina sabor, textura y versatilidad. Ahora, además, muchos consumidores comenzaron a buscarla nuevamente tras registrarse una baja en su precio.

El descenso en el valor de algunas achuras volvió a despertar el interés de los amantes del asado y las reuniones parrilleras.

Cuál es la achura premium que muchos consideran la joya de la parrilla

La molleja es una de las achuras más apreciadas dentro de la gastronomía argentina. Se obtiene de las glándulas del animal y suele destacarse por su textura crocante por fuera y extremadamente tierna en el interior cuando se cocina correctamente.

Uno de sus grandes atractivos es su sabor intenso y delicado al mismo tiempo. Puede prepararse a la parrilla, a la plancha o incluso incorporarse en platos gourmet, convirtiéndose en una alternativa muy elegida tanto en restaurantes como en reuniones caseras.

Además, muchos la consideran una achura "premium" debido a su textura delicada, gusto rico y el cuidado que requiere durante la cocción.

A diferencia de otras opciones parrilleras, suele demandar más tiempo y técnica para lograr el punto ideal, algo que la convirtió en una preparación muy valorada.

Su textura tierna y el sabor intenso la convierten en una de las estrellas de la parrilla.

Cómo ahorrar en carnicerías y pagar menos por esta achura premium

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia y durante mayo de 2026 ofrece un 20% de descuento en carnicerías adheridas de lunes a viernes. El beneficio aplica para compras realizadas mediante determinadas funciones habilitadas dentro de la aplicación.

Si la molleja tiene un valor de $20.000, con el reintegro del 20% el ahorro sería de $4.000. De esta manera, el costo final quedaría en aproximadamente $16.000, siempre respetando los topes y condiciones establecidos por la promoción.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar utilizando la aplicación Cuenta DNI mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de pago", "Clave DNI" en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios.

La promoción no aplica para pagos realizados con tarjetas Visa o Mastercard asociadas, transferencias ni códigos QR de otras billeteras digitales como Mercado Pago. El reintegro se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles y posee un tope semanal unificado de $5.000 por persona.

El descuento de Cuenta DNI permite ahorrar en compras realizadas en carnicerías adheridas durante mayo.

Tips de curado

Hervir previamente la molleja ayuda a quitar impurezas y mejorar su textura.

Muchos cocineros recomiendan prensarla luego de la cocción para lograr una superficie más crocante.

El limón y la sal gruesa suelen utilizarse para potenciar su sabor antes de llevarla a la parrilla.

Cocinarla a fuego medio permite que quede dorada por fuera y tierna por dentro.

Algunos parrilleros aconsejan retirar parte de la grasa externa antes de cocinarla.

Recetas donde se puede usar la molleja

Mollejas crocantes a la parrilla con limón

Tacos de molleja con verduras salteadas

Sandwich de molleja con pan artesanal

Mollejas al verdeo con papas

Empanadas gourmet rellenas de molleja

Risotto cremoso con molleja dorada

Pinchos parrilleros con vegetales y achuras

Pastas rellenas con molleja braseada