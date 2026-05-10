Asado: el corte de carne bien tierno y sabroso para tirar a la parrilla por solo $9900

El asado del medio se convirtió en una de las opciones más elegidas por quienes buscan un corte rendidor, sabroso y más accesible para tirar a la parrilla. Con buen equilibrio entre carne y grasa, suele destacarse por quedar tierno después de una cocción tranquila y por mantener ese sabor clásico que muchos asocian directamente con el asado argentino.

Además de ser una alternativa más económica frente a otros cortes tradicionales, porque con el 20% de descuento de Cuenta DNI se puede conseguir por casi $9900, tiene la ventaja de adaptarse a distintas cocciones y cantidades lo que lo vuelve un buen corte para tus comidas.

Asado del medio: el corte de carne ideal para hacer el asado del domingo





Asado del medio: el corte de carne ideal para hacer el asado del domingo

El asado del medio proviene de la zona central del costillar vacuno y suele caracterizarse por tener un equilibrio bastante marcado entre carne, hueso y grasa.

Esa combinación hace que durante la cocción conserve jugosidad y desarrolle un sabor intenso, especialmente cuando se cocina lentamente a la parrilla. A diferencia de otros cortes más finos, mantiene una textura firme pero tierna al mismo tiempo, algo que muchos buscan para lograr un asado bien tradicional.

En cuanto al tamaño y rendimiento, suele ser una opción práctica para reuniones porque permite servir varias porciones sin necesidad de comprar demasiada cantidad. Los huesos ayudan a mantener el sabor durante la cocción y la grasa aporta humedad natural, evitando que la carne se reseque fácilmente.

Además, dependiendo del grosor con el que se corte, puede cocinarse tanto en tiras más finas para una cocción rápida como en piezas más gruesas para preparaciones largas y más sabrosas.

Otra de sus ventajas es la versatilidad. Aunque normalmente se lo asocia con la parrilla, también puede utilizarse en horno o incluso en cocciones lentas donde la carne termina desprendiéndose casi sola del hueso.

A nivel económico, suele representar una alternativa más accesible frente a otros cortes populares, pero sin perder presencia ni sabor, lo que explica por qué sigue siendo una elección frecuente para comidas familiares y encuentros de fin de semana.

En supermercados, el kilo ronda los $12.499, pero aplicando el descuento del 20% de Cuenta DNI en comercios adheridos el ahorro es de aproximadamente $2.599, por lo que el precio final queda cerca de los $9.900.

La promoción está disponible de lunes a viernes durante mayo de 2026 para pagos realizados desde la aplicación mediante QR, link de pago o Clave DNI, mientras que las compras hechas con tarjetas o billeteras virtuales externas no ingresan dentro del beneficio. Además, el reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona.