Tarta de zapallitos: la receta casera que nunca falla y conquista a toda la familia

Las tartas forman parte del recetario tradicional de muchos hogares argentinos porque son prácticas, versátiles y permiten aprovechar ingredientes de estación para preparar comidas nutritivas y económicas.

Dentro de las opciones que nunca fallan aparece la tarta de zapallitos. Gracias a su relleno cremoso, sabor suave y la facilidad de preparación, se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan sumar más verduras a la alimentación sin resignar gusto.

Pequeños trucos de cocina pueden marcar la diferencia entre una tarta común y una preparación realmente memorable.

Ingredientes para la tarta

1 tapa para tarta.

4 zapallitos medianos.

1 cebolla grande.

3 huevos.

150 gramos de queso cremoso.

50 gramos de queso rallado.

2 cucharadas de aceite.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

Nuez moscada a gusto.

Zapallitos, huevos, queso y cebolla son la base de una receta sencilla, económica y muy rendidora.

Paso a paso de la preparación

Preparar las verduras: lavar los zapallitos y cortarlos en cubos pequeños o rodajas finas. Picar la cebolla. Cocinar el relleno: en una sartén grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla hasta que quede transparente. Incorporar los zapallitos y cocinar durante 10 a 15 minutos hasta que pierdan parte de su líquido. Retirar del fuego, escurrir y dejar enfriar. Este paso es clave: si las verduras conservan demasiada humedad, la preparación puede quedar aguada. Mezclar los ingredientes: agregar los huevos, el queso cremoso cortado en cubitos, el queso rallado y los condimentos. Integrar todo hasta obtener una mezcla homogénea. Armar la preparación: colocar la masa en una tartera previamente enmantecada o aceitada. Volcar el relleno y distribuirlo de manera uniforme. Cocinar: llevar a horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y firme. Servir: dejar reposar unos minutos antes de cortar. Puede disfrutarse caliente, tibia o fría.

El secreto de una buena preparación está en cocinar y escurrir correctamente las verduras antes de armar el relleno.

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