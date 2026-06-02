DELICIOSA
Tarta de zapallitos: la receta casera que nunca falla y conquista a toda la familia
Con ingredientes simples o al alcance de todos, esta clásica preparación se destaca por su textura suave y gran rendimiento.
Las tartas forman parte del recetario tradicional de muchos hogares argentinos porque son prácticas, versátiles y permiten aprovechar ingredientes de estación para preparar comidas nutritivas y económicas.
Dentro de las opciones que nunca fallan aparece la tarta de zapallitos. Gracias a su relleno cremoso, sabor suave y la facilidad de preparación, se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan sumar más verduras a la alimentación sin resignar gusto.
Ingredientes para la tarta
- 1 tapa para tarta.
- 4 zapallitos medianos.
- 1 cebolla grande.
- 3 huevos.
- 150 gramos de queso cremoso.
- 50 gramos de queso rallado.
- 2 cucharadas de aceite.
- Sal a gusto.
- Pimienta a gusto.
- Nuez moscada a gusto.
Paso a paso de la preparación
- Preparar las verduras: lavar los zapallitos y cortarlos en cubos pequeños o rodajas finas. Picar la cebolla.
- Cocinar el relleno: en una sartén grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla hasta que quede transparente. Incorporar los zapallitos y cocinar durante 10 a 15 minutos hasta que pierdan parte de su líquido.
- Retirar del fuego, escurrir y dejar enfriar. Este paso es clave: si las verduras conservan demasiada humedad, la preparación puede quedar aguada.
- Mezclar los ingredientes: agregar los huevos, el queso cremoso cortado en cubitos, el queso rallado y los condimentos. Integrar todo hasta obtener una mezcla homogénea.
- Armar la preparación: colocar la masa en una tartera previamente enmantecada o aceitada. Volcar el relleno y distribuirlo de manera uniforme.
- Cocinar: llevar a horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y firme.
- Servir: dejar reposar unos minutos antes de cortar. Puede disfrutarse caliente, tibia o fría.
Consejos de las abuelas
- Cocinar previamente los zapallitos ayuda a eliminar el exceso de agua y evita que la masa se humedezca.
- Agregar una cucharada de almidón de maíz al relleno mejora la consistencia.
- Para un sabor más intenso, incorporar queso parmesano rallado.
- Un puñado de jamón cocido en cubos puede aportar una textura diferente.
- Dejar reposar la tarta unos 10 minutos antes de servir permite que los sabores se asienten mejor.
- Si se busca una versión más liviana, puede utilizarse queso port salut light o ricota magra.