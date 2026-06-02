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Martes, 2 de junio de 2026

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DELICIOSA

Tarta de zapallitos: la receta casera que nunca falla y conquista a toda la familia

Con ingredientes simples o al alcance de todos, esta clásica preparación se destaca por su textura suave y gran rendimiento.

MBurczynsky
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Las tartas forman parte del recetario tradicional de muchos hogares argentinos porque son prácticas, versátiles y permiten aprovechar ingredientes de estación para preparar comidas nutritivas y económicas.

Dentro de las opciones que nunca fallan aparece la tarta de zapallitos. Gracias a su relleno cremoso, sabor suave y la facilidad de preparación, se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan sumar más verduras a la alimentación sin resignar gusto.

Pequeños trucos de cocina pueden marcar la diferencia entre una tarta común y una preparación realmente memorable.

Pequeños trucos de cocina pueden marcar la diferencia entre una tarta común y una preparación realmente memorable.

Ingredientes para la tarta

  • 1 tapa para tarta.
  • 4 zapallitos medianos.
  • 1 cebolla grande.
  • 3 huevos.
  • 150 gramos de queso cremoso.
  • 50 gramos de queso rallado.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • Sal a gusto.
  • Pimienta a gusto.
  • Nuez moscada a gusto.

Zapallitos, huevos, queso y cebolla son la base de una receta sencilla, económica y muy rendidora.

Zapallitos, huevos, queso y cebolla son la base de una receta sencilla, económica y muy rendidora.

Paso a paso de la preparación

  1. Preparar las verduras: lavar los zapallitos y cortarlos en cubos pequeños o rodajas finas. Picar la cebolla.
  2. Cocinar el relleno: en una sartén grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla hasta que quede transparente. Incorporar los zapallitos y cocinar durante 10 a 15 minutos hasta que pierdan parte de su líquido.
  3. Retirar del fuego, escurrir y dejar enfriar. Este paso es clave: si las verduras conservan demasiada humedad, la preparación puede quedar aguada.
  4. Mezclar los ingredientes: agregar los huevos, el queso cremoso cortado en cubitos, el queso rallado y los condimentos. Integrar todo hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Armar la preparación: colocar la masa en una tartera previamente enmantecada o aceitada. Volcar el relleno y distribuirlo de manera uniforme.
  6. Cocinar: llevar a horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y firme.
  7. Servir: dejar reposar unos minutos antes de cortar. Puede disfrutarse caliente, tibia o fría.

El secreto de una buena preparación está en cocinar y escurrir correctamente las verduras antes de armar el relleno.

El secreto de una buena preparación está en cocinar y escurrir correctamente las verduras antes de armar el relleno.

Consejos de las abuelas

  • Cocinar previamente los zapallitos ayuda a eliminar el exceso de agua y evita que la masa se humedezca.
  • Agregar una cucharada de almidón de maíz al relleno mejora la consistencia.
  • Para un sabor más intenso, incorporar queso parmesano rallado.
  • Un puñado de jamón cocido en cubos puede aportar una textura diferente.
  • Dejar reposar la tarta unos 10 minutos antes de servir permite que los sabores se asienten mejor.
  • Si se busca una versión más liviana, puede utilizarse queso port salut light o ricota magra.
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