José Andrés, chef, reveló la clave para unas albóndigas con salsa perfectas: "El secreto no está en el tomate"

Las albóndigas son una de esas preparaciones clásicas que se adaptan a múltiples acompañamientos y estilos de cocina. Ya sea con puré, arroz o pastas, este plato suele destacarse por su versatilidad y por su capacidad de combinar con diferentes tipos de salsas.

En ese sentido, el reconocido chef español José Andrés dio a conocer una técnica que se aleja de la receta tradicional y propone una alternativa para potenciar el sabor. Según explicó, el secreto de unas albóndigas realmente sabrosas no está en la clásica salsa de tomate, sino en una base diferente que aporta mayor profundidad al plato.

La propuesta del especialista se apoya en el concepto "mar y montaña", una combinación que integra ingredientes del mar con productos de la tierra.

¿Cuál es el truco para que las albóndigas con salsa queden con un sabor inigualable?

De acuerdo con José Andrés, el punto clave de la receta está en el sofrito. En lugar de centrar la preparación en el tomate, el chef recomienda utilizar ingredientes como calamar o pulpo fresco junto con hongos seleccionados.

Esta base permite construir una salsa más intensa, donde los sabores se integran a partir de una cocción lenta. Además, el uso de especias como la canela y el agregado de vino blanco aportan un perfil aromático distinto.

El chef español recomienda agregar en la base de la salsa moluscos como el calamar o el pulpo para dar un sabor intenso, junto con el agregado de especias y vino blanco.

Para esta receta, se necesitan los siguientes ingredientes:

600 gramos de carne picada de ternera o cerdo

20 gramos de miga de pan duro

200 mililitros de leche entera

2 dientes de ajo

1 huevo

Perejil fresco

Sal y pimienta negra a gusto

Harina de trigo para enharinar

150 mililitros de aceite de oliva para freír

500 gramos de calamar o pulpo fresco

200 gramos de hongos variados

1 trozo pequeño de canela en rama (o en polvo)

300 mililitros de agua

200 mililitros de vino blanco

40 mililitros de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de orégano seco





El procedimiento comienza con la preparación de la masa de las albóndigas. Para ello, se hidrata la miga de pan en leche y luego se mezcla con ajo picado, huevo batido, perejil, sal y pimienta. Una vez integrada la carne, se amasa hasta lograr una mezcla uniforme.

Con las manos enharinadas, se forman pequeñas bolas que luego se sellan en una sartén con aceite caliente hasta dorarlas ligeramente. No es necesario cocinarlas por completo en esta etapa, ya que terminarán su cocción en la salsa.

Por otro lado, se prepara el sofrito en una cazuela con aceite de oliva virgen extra. Allí se cocinan cebolla, morrón y ajo hasta que estén transparentes. Luego se incorpora el calamar o pulpo cortado, junto con la canela y el vino blanco.

La preparación se deja reducir a fuego bajo durante unos 20 minutos, permitiendo que la salsa tome cuerpo. Posteriormente, se añaden los hongos y se saltean brevemente.

Finalmente, se suman las albóndigas a la cazuela junto con el agua, y se cocina a fuego medio hasta que todos los ingredientes se integren. Como toque final, se puede espolvorear orégano seco antes de servir.

Este plato puede acompañarse con distintas guarniciones, como puré de papas, arroz blanco o pastas, según la preferencia de cada comensal.