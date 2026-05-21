Diego Fernández, ingeniero químico: "Las manchas de grasa en la ropa se quitan con un poco de jabón para platos"

Las manchas de grasa en la ropa o manteles suelen ser de las más difíciles de sacar, pero existe un producto común que puede ayudar a eliminarlas de forma rápida. Un ingeniero químico reveló un truco simple y efectivo que cualquiera puede aplicar en casa.

"La gran mayoría de manchas de grasa se quitan con un poco de jabón líquido para platos. Se aplica sobre la mancha, se le pasa un cepillo suave y después se lava con agua tibia", explicó el divulgador de limpieza Diego Fernández.

El truco suele funcionar mejor cuando la mancha todavía está fresca y, además, tiene la ventaja de requerir muy poca cantidad de detergente, un producto económico y fácil de conseguir.

Aunque es un método bastante conocido, muchas personas todavía no lo aplican al momento de limpiar.

Cómo sacar manchas de grasa viejas de la ropa

Cuando la mancha de grasa ya pasó por el lavarropas o lleva mucho tiempo adherida a la tela, quitarla se vuelve bastante más difícil. En esos casos, los métodos caseros más comunes pueden no alcanzar y es necesario usar un producto más potente.

Para las manchas incrustadas, una de las alternativas recomendadas es el butilglicol, un compuesto utilizado como disolvente que ayuda a despegar la grasa acumulada en las fibras del tejido. La clave está en aplicarlo directamente sobre la zona afectada y dejarlo actuar durante algunos minutos.

Las manchas de grasa en ropa y telas son las más difíciles de eliminar (Imagen ilustrativa).

"Lo aplicás sobre la mancha, lo dejás actuar, también le pasas un cepillo suave y lo dejás actuar unos minutos. Después lo lavas con agua y jabón y debería quitarla", indicó el especialista.

Este método suele utilizarse en manchas difíciles que no salen con detergente o con un lavado común, especialmente cuando la grasa quedó fijada tras varios días o luego de pasar por el calor del lavarropas.

El producto que ayuda a sacar manchas, eliminar olores y potenciar el lavado de la ropa

Además del truco para remover grasa, el especialista también recomienda sumar percarbonato de sodio al lavado de la ropa. Se trata de un compuesto distinto al bicarbonato y muy utilizado para mejorar la limpieza, desinfectar telas y combatir malos olores.

"Agregá dos cucharadas junto a tu detergente para potenciar el desempeño del mismo, desinfectar la ropa y eliminar malos olores. Realizá el ciclo de lavado a una temperatura entre 30 y 40 grados", explicó el experto.

Otra alternativa consiste en usar el producto durante un remojo previo. Para eso, se puede disolver en agua caliente y dejar actuar antes de poner las prendas en el lavarropas. También existe la posibilidad de aplicarlo directamente sobre manchas difíciles, formando una pasta para reforzar el efecto limpiador.

El percarbonato de sodio no solo sirve para la ropa. Gracias a sus propiedades blanqueadoras y desinfectantes, muchas personas también lo utilizan para limpiar zapatillas y recuperar superficies blancas que acumulan suciedad.

En el caso del calzado, el procedimiento suele hacerse con una mezcla de detergente, percarbonato y agua tibia.

Las zapatillas deben permanecer en remojo alrededor de 30 minutos y luego se recomienda cepillarlas suavemente para retirar la suciedad adherida. Después, solo queda enjuagarlas con agua fría y dejarlas secar en un lugar ventilado, lejos del sol directo.