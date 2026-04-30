ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza e insumos médicos por diversas irregularidades

A través de varias disposiciones publicadas en el Boletín Oficial de este jueves, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió del uso, comercialización y distribución de productos de limpieza e insumos médicos, tras identificarse irregularidades en controles de fiscalización y monitoreo.

Las disposiciones firmadas por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana, incluyeron la instrucción de sumarios sanitarios a las firmas involucradas y la comunicación de las medidas a diferentes autoridades sanitarias y de defensa del consumidor.

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Una de las sanciones tuvo como damnificada a la empresa Química El Regreso S.R.L., ubicada en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, después de que se detectaran productos domisanitarios sin registro durante una inspección realizada en el inmueble.

La Disposición 2406/2026, indica que entre los artículos cuestionados figuran: "Solución de hipoclorito de sodio 85 gr cl/l. Desinfectante de superficies y agua de piscinas. LOMIR", "Líquido multiuso limpiavidrios. LOMIR" y "Desinfectante para superficies. Alcohol 70°. LOMIR. Listo para usar".

La autoridad sanitaria concluyó que los productos no contaban con las garantías necesarias de eficacia, seguridad o formulación permitida, por lo que dispuso la prohibición de su uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional hasta tanto regularicen su situación. También se instruyó un sumario sanitario a la firma y a su director técnico, Guillermo Mendola, por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.

Otra prohibición de la ANMAT

Mediante la Disposición 2417/2026, el organismo abordó la situación de un equipo médico extraviado. Según detalló la ANMAT, la firma SIPROTEC S.A. informó la pérdida de una unidad del "Generador y cable conector de Litotricia Intravascular (IVL)", marca Shockwave Medical, que estaba en consignación en el Hospital Fernández.

Tras intentos de localización fallidos, la empresa notificó a la autoridad sobre el extravío. Dado que el equipo quedó fuera del control del titular de registro y se desconoce su estado de funcionamiento, el organismo resolvió prohibir su uso, comercialización y distribución en todo el país para preservar la seguridad de los potenciales usuarios.

Productos médicos retirados

La tercera medida fue plasmada en la Disposición 2419/2026, la cual se adoptó luego de una fiscalización en la sede de la distribuidora e importadora Soloimportacion S.R.L. ubicada en la CABA.

En esa oportunidad, los inspectores detectaron en depósito productos médicos de origen estadounidense de la marca Gamamed Vascular Systems Inc. sin registro sanitario en la ANMAT y sin datos de responsable importador. Entre los dispositivos observados figuran "Colorado Radial Introducer Kit", "Creek Angiographic Catether" y "Sailor - Guide Wire J Tip", todos con etiquetas sin la debida información exigida por la normativa argentina.

Tras verificarse la ausencia de registro en la base oficial, la autoridad dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de estos productos hasta que obtengan la autorización correspondiente. Además, instruyeron un sumario sanitario a la empresa y a su director técnico por presunta infracción a la Ley 16.463 y a la Disposición 6052/2013 sobre Buenas Prácticas de Distribución.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?

En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.