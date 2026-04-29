ANMAT prohibió un medicamento para bajar de peso por considerarlo peligroso para la salud

A través de la Resolución 2369/2026, publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un medicamento elaborado en un laboratorio de origen paraguayo utilizado como tratamiento para bajar de peso.

Según explicó la entidad de control, el producto debía ser comercializado únicamente bajo receta y, en este caso, no posee las habilitaciones sanitarias necesarias, en tanto, el organismo indicó que se trata del medicamento identificado como "Lipoless 2,5 mg/ Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml del laboratorio paraguayo Eticos".

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El ente estatal informó que el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud detectó la comercialización del producto en Mercado Libre y, tras consultar la base de datos, notó que no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales, con lo cual inició una investigación.

"Existe en el país una especialidad medicinal registrada ante esta Anmat, incluida en el VNM, cuyo IFA es ‘Tirzepatida' y cuya condición de venta es bajo receta, por lo que su venta al público sólo se encuentra autorizada en farmacias, representando un alto riesgo sanitario su expendio fuera de las condiciones previstas", dijo.

Este es el producto prohibido por la ANMAT (imagen ilustrativa).

"El producto denunciado podría asimilarse al mencionado previamente y no podría ofrecerse en el modo denunciado, debiendo su consumo estar indicado por un profesional médico que por tratarse de un medicamento sin registro su uso y comercialización se encuentra prohibido", agregó.

Asimismo, advirtió que se desconoce la legítima procedencia del producto y determinó que puede resultar peligroso para la salud de los eventuales consumidores, ya que no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia.

"A fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó: prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones del producto", estableció el organismo en la medida.

Presentación del producto

En su sitio oficial, el laboratorio presenta al producto como un medicamento "innovador" cuyo principio activo es tirzepatide y afirma que se trata de un medicamento inyectable que actúa sobre el metabolismo. "Está indicado principalmente para el tratamiento de personas con obesidad o sobrepeso y diabetes tipo II", remarcó.

"Tirzepatide es lo que en medicina se llama un agonista dual de los receptores GLP-1 y GIP, es decir, imita dos hormonas naturales que regulan el apetito y el azúcar en sangre; ayudando a controlar el hambre, mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la pérdida de peso de forma sostenida y clínicamente significativa", finalizó.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?

En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.