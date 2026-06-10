ANMAT prohibió varias marcas de maquillajes por considerarlos peligrosos para la salud

Por medio de la Disposición 3435/2026 publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, distribución y uso en el territorio nacional de una serie de maquillajes infantiles con reconocidos diseños que eran comercializados sin autorización sanitaria.

El organismo de control estatal informó que los cosméticos importados estaban orientados a niños y que fueron detectados durante inspecciones realizadas en comercios porteños. Según el ente, los productos no cuentan con inscripción sanitaria y no figuran en los registros oficiales.

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Entre los artículos alcanzados por la disposición aparecen varios productos que se comercializaban con diseños llamativos y personajes populares entre los más chicos.

La prohibición incluye brillos labiales, bálsamos, rubores e iluminadores de las marcas Mocmallure, Youmi, Romantic Queen, Gagk, Pola Ayir y Mini Tango Beauty.

Entre los productos identificados figuran:

Labiales con forma de cupcake y figuras de Hello Kitty .

. Brillos labiales decorados con muñecos de Labubu .

. Iluminadores con dibujos de unicornios.

Rubores con imágenes de osos.

Cosméticos presentados como llaveros o juguetes.

Envases con forma de jirafa y otros animales.





El organismo señaló que ninguno de estos productos pudo ser encontrado en la base de datos de cosméticos habilitados para su comercialización en la Argentina.

¿Qué dijo la ANMAT ?





En tanto, el organismo explicó que se trata de productos ilegítimos, ya que no ingresaron al país a través de importadores habilitados ni cuentan con la documentación exigida por la normativa vigente.

Advirtió que no es posible verificar cómo fueron fabricados, qué ingredientes contienen ni si cumplen con las condiciones sanitarias requeridas para su uso.

Por ese motivo, la ANMAT prohibió su comercialización en el territorio nacional y recomendó evitar la compra o utilización de estos cosméticos hasta que sean regularizados.

La medida vuelve a poner el foco sobre la venta de productos infantiles importados que suelen comercializarse en bazares, jugueterías y tiendas online, muchas veces con envases atractivos que imitan juguetes o personajes populares, pero sin los controles sanitarios correspondientes.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



