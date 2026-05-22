ANMAT prohibió la comercialización de productos de limpieza de una marca por irregularidades

A través de la publicación en el Boletín Oficial de este viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y publicidad en el territorio de productos domisanitarios de una marca, una medida que alcanza también a las plataformas de venta electrónica.

La prohibición es para lotes de desinfectante, limpia piso, lavandina en polvo, limpiadores, cloro granulado para piletas, pastillas de cloro para piletas, alguicida para piletas, desengrasante, detergente lavavajillas, shampoo para auto, jabón para ropa, lustra muebles, cera y silicona para acabado de superficies, suavizante para ropa, quita mancha y aromatizantes de la marca Maxus.

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La decisión se tomó después de que el organismo detectara que los artículos se ofrecían sin registro sanitario y advirtiera que se desconocen sus condiciones de manufactura. Según indicó la ANMAT, la firma incumplió el artículo 1° de las resoluciones ex Ministerio de Salud y Acción Social 708/98 y 709/98, y el artículo 1° de las disposiciones ANMAT 7292/98 y 7293/98.

Las resoluciones y disposiciones citadas establecen los requisitos legales y sanitarios para la fabricación, registro, comercialización y rotulado de productos domisanitarios en Argentina.

¿Qué dice la normativa?

Según la normativa vigente, ningún producto de este tipo puede venderse o distribuirse sin contar con la debida inscripción y autorización por parte del ente regulador. Estas regulaciones exigen que las empresas presenten documentación detallada sobre sus productos, incluyendo información sobre la composición, procesos de elaboración y controles de calidad, así como rótulos y advertencias.

Antes de dictar la prohibición, ANMAT ordenó iniciar un sumario sanitario contra la firma responsable y contra Johana Vanina Otero, identificada en el expediente como responsable de los productos, según el texto oficial.

Detección de productos sin registro

Por tal motivo, es que enviaron una postal a la firma señalada, en el domicilio de Lisandro de la Torre 4117, en la localidad de Caseros, mediante una pieza con código de seguimiento CU 79361418 9. El organismo informó en esa comunicación que había detectado la comercialización de los productos sin registro.

La disposición lleva la firma del administrador nacional Luis Eduardo Fontana y ordena comunicar la medida a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?

En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.